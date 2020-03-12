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اقتصاد

الإسكان: رؤساء شركات المياه ورؤساء أجهزة المدن الجديدة مستمرون فى مواقع العمل لمواجهة الطقس السيئ

الخميس 12/مارس/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
 
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، وكذلك العاملين فى الجهتين، مستمرون فى مواقع العمل لمواجهة الطقس السيىء، والتعامل مع الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها مختلف المحافظات حاليا.
وأوضح أن كمية الأمطار التى سقطت اليوم، ولا تزال، غير مسبوقة، مشيرا إلى أن شبكات الصرف لا تستطيع استيعاب هذه الكميات، وبالتالى نضطر لقطع مياه الشرب أو تخفيض الضغوط فى بعض المناطق، لمحاولة استيعاب شبكات الصرف الصحى لكمية الأمطار التى تصل إليها.
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