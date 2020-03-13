اللقطات الأولى للقصف الأمريكي ضد ميليشيات حزب الله في العراق.. فيديو





تداولت وسائل إعلام محلية عراقية، اليوم الجمعة، اللقطات الأولى للقصف الجوي العنيف الذي تعرضت له منطقة جرف الصخر التي تسيطر عليها ميليشيا كتائب حزب الله العراقي في محافظة بابل. العراقية.





ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، عن مسئول أمريكي قوله، اليوم الجمعة، إن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بدأت منذ لحظات عملية عسكرية في العراق ردًا على استهداف معسكر التاجي في بغداد.





وقال المسئول: " ضربات انتقامية أمريكية قيد التنفيذ في العراق بعد هجوم على قوات أمريكية وبريطانية".





وذكرت وسائل إعلام عراقية أن هناك دوي انفجارات هائلة في في منطقة جرف الصخر التي تسيطر عليها ميليشيا كتائب حزب الله العراقي في محافظة بابل، مشيرةً إلى أن الطيران الأمريكي قصف أيضًا مطارًا تحت الإنشاء في محافظة كربلاء ومقرات للحشد الشعبي في محافظة واسط.









وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال، أمس، إن مليشيات موالية لإيران نفذت الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية شمالي بغداد.





وأشار الوزير الأمريكي إلى أن الهجوم على معسكر التاجي استهداف واضح لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق.



