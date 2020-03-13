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منوعات

عزموا القطر .. أهالي بنى سويف يستضيفون ركاب القطارات للاستراحة فى منازلهم لحين هدوء العاصفة .. فيديو

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:13 ص
العاصفة
العاصفة
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كريم ناصر
تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك و تويتر فيديو جديد لأهالى محافظة بنى سويف  بمحطات القطار بعد تعطل حركة القطارات  ينبهون الركاب لتعطل القطارات ويوفرون لهم بعض أماكن السكن و يفتحون لهم منازلهم للاستراحة لحين انتظام الحركة مرة أخرى. 

وشهدت الأحوال الجوية، أمس ، الخميس، بداية موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون حالة الطقس، دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه أمطار غزيرة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.

تبذل أجهزة الأمن بالقاهرة، جهودا مضنية لمساعدة رجال المرافق في سحب أكبر قدر من مياه إعصار التنين الذي ضرب البلاد أمس، الأربعاء، خاصة بأماكن تجمعات مياه السيول بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق، مع العمل على سحب السيارات التي غمرتها المياه، حيث دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي القاهرة والقليوبية، بمعدات الشركة وسيارات الشفط بشوارع المدن، لرفع تراكمات المياه التي نتجت عن هطول الأمطار والتعامل مع المياه المتراكمة، ونواتج سقوط الأمطار وتجمعات المياه.

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