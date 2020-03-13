وكيل الرياضة بالدقهلية: فتح مراكز الشباب لإيواء الحالات المتضررة من الأمطار

أكد علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية أنه أعطى توجيهات لكافة مديري الإدارات بفتح مراكز الشباب وذلك لإيواء الحالات التي تضررت من السيول مع توفير كافة الإمكانات وأيضا لإيواء العالقين من المسافرين بين المحافظات بعد وقف حركة القطارات ووسائل النقل العام.









وأضاف أن وزير الشباب والرياضة أكد أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة التضامن الإجتماعي ومديرياتها بالمحافظات على إمدادنا بالحالات المتضررة من سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد حيث يتم استقبالهم فورا في أقرب مركز شباب لأي حالة متضررة.







