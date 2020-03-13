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رياضة

الكاف يقرر إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في الكاميرون

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:02 ص
الكاف
الكاف
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ياسمين تيسير
كشفت بعض التقارير المغربية عن استقرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " على ملعب نهائي مباراة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2020 

وأكدت صحيفة الرياضية المغربية عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " أن الكاف استقر على استضافة الكاميرون لـ نهائي دوري ابطال افريقيا 


وأضافت الصحيفة أن ملعب جابوما بمدينه دوالا الكاميرونية سيستضيف نهائي دوري ابطال افريقيا عقب تفوقه على ملعب رادس بتونس و ملعب محمد الخامس في المغرب المرشحان السابقان لـ استضافة النهائي.

وكان الكاف قد أعلن في بيان سابق أن القرار النهائي سيتم اتخاذه يوم 12 مارس
 
ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 29 مايو المقبل حيث ستكون لأول مرة من مباراة واحدة.

وسيواجه فريق الأهلي نظيره الوداد المغربي بينما يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

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