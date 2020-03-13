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أخبار البلد

وزير الطيران يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية بمطار القاهرة الدولي

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:45 ص
أ ش أ
وزير الطيران يتابع
تفقد وزير الطيران المدني الطيار محمد منار مواقع ومقرات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى لمتابعة خطة التأمين الوقائية والإجراءات الاحترازية والتأكد من انسيابية العمل بالتعاون مع الفرق الطبية، واطمأن الوزير على كافة الإجراءات المتبعة في الفحص الطبي للركاب وتماشيها مع أعلى مستويات السلامة الصحية العالمية وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية. 

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الطيران المدنى على المتابعة المستمرة والدقيقة لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بالمطارات المصرية للحفاظ على سلامة الركاب الوافدين إلى مصر والتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وتتابع وزارة الطيران المدنى الموقف - بكل دقة - في كافة مطارات الجمهورية على مدار الـ 24 ساعة للاطمئنان على سلامة الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وجميع جهات الدولة المعنية لضمان عدم تسلل الفيروس داخل البلاد .
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