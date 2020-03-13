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أخبار العالم

بسبب كورونا.. خسائر فادحة لبورصة آسيا وهونج كونج

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
سجلت بورصة هونج كونج تراجعا حادا بلغ أكثر من 7 بالمئة بعيد بدء الجلسة اليوم الجمعة، بسبب فيروس كورونا المستجد، وانهيار سوق الأسهم في الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات التداول، هبط مؤشر هانج سانج في أول 15 دقيقة من التداول، بنسبة 7.36 بالمئة، وذلك قبل ان يعاود الصعود بشكل طفيف إلى -6.4 في المئة.

وأصيب أكثر من 129 ألفا و140 شخصا بفيروس كورونا في 124 دولة في أنحاء العالم، بينما توفي 4750 شخصا بسببه.

وأمس الخميس، انهارت بورصة وول ستريت وسجّل مؤشّرها الرئيسي داو جونز أسوأ جلسة له منذ الانهيار المالي في 1987 بخسارته 10% من قيمته، وذلك على وقع أجواء الهلع التي سادت أسواق المال العالمية بأسرها بسبب جائحة كورونا.
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