بسبب كورونا.. خسائر فادحة لبورصة آسيا وهونج كونج

سجلت بورصة هونج كونج تراجعا حادا بلغ أكثر من 7 بالمئة بعيد بدء الجلسة اليوم الجمعة، بسبب فيروس كورونا المستجد، وانهيار سوق الأسهم في الولايات المتحدة.





وبحسب بيانات التداول، هبط مؤشر هانج سانج في أول 15 دقيقة من التداول، بنسبة 7.36 بالمئة، وذلك قبل ان يعاود الصعود بشكل طفيف إلى -6.4 في المئة.





وأصيب أكثر من 129 ألفا و140 شخصا بفيروس كورونا في 124 دولة في أنحاء العالم، بينما توفي 4750 شخصا بسببه.



