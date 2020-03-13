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درجات الحرارة اليوم الجمعة 13-3-2020.. فيديو

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:26 ص
طقس الأمطار
طقس الأمطار
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محمود محسن
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود اليوم الجمعة 13-3-2020، بالقاهرة الكبرى، طقس مائل للبرودة  نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للبرودة  نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم  13-3-2020 على محافظات ومدن مصر
القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 13 درجات
 والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 14 درجات
 ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 14 درجات
وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجات،
وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجات، 
وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

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