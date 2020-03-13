إرادة جيل: الدولة تعاملت بشكل احترافي في مواجهة التغيرات المناخية

أثنى المهندس تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل،على الحكومة وكافة الجهات المعنية في التعامل مع التقلبات الجوية سواء قبل حدوثها بالاستعداد الجيد أو من خلال المواجهة الحالية لكافة المتغيرات.

وقال مطر في بيان له،إن الحكومة تعاملت بشكل احترافي مع التقلبات والتغييرات المناخية وهو أمر يستحق الإشادة والشكر والتقدير لجميع المسؤولين بدءًا من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي ومختلف الوزراء وكافة المسئولين صغارا أو كبارا مقدما لهم خالص الشكر والتقدير.

وتشهد مصر موجة من التقلبات المناخية، وفقا لخبراء الأرصاد، بدأت أمس الخميس، بهطول الأمطار الغزيرة، ومن المقرر أن تستمر هذه الموجة خلال اليومين القادمين.