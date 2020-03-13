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أخبار العالم

بسبب كورونا.. طيران الاتحاد يعلق رحلاته إلى روما وميلانو

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:00 ص
طيران الاتحاد
طيران الاتحاد
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القسم الخارجي
أعلنت شركة الاتحاد للطيران التابعة لـ أبو ظبي، عن تعليق رحلاتها من وإلى مدينتي روما وميلانو الإيطاليتين اعتبارا من غد السبت.

وكانت شركتا طيران الإمارات وفلاي دبي، قررت أمس الخميس، تعليق جميع الرحلات بين دبي وإيطاليا.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني بدبي، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "أصدرنا توجيهات بتعليق جميع رحلات طيران الإمارات وفلاي دبي بين دبي وإيطاليا، وذلك اعتبارًا من اليوم، وسوف تعمل آخر رحلة يوم 14 مارس".

وأضاف: "نحن نواصل في هذه الأثناء العمل مع السلطات لمراقبة تطور الأوضاع، ونتطلع إلى استئناف عملياتنا المنتظمة عندما يصبح الوضع آمنًا".

وكانت السلطات الإيطالية، أغلقت أمس، الخميس، مطار روما كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.

وتعد إيطاليا هي الدولة الأكثر تضررا من وباء كورونا في أوروبا مع تسجيل 1016 وفاة، فيما زادت الإصابات إلى أكثر من 15 ألف حالة.
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