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فن

بعد إصابته بالكورونا .. توم هانكس يوجه رسالة مؤثرة من الحجر الصحي

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:46 ص
توم هانكس وزوجته
توم هانكس وزوجته
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آيه عاطف
وجه الفنان العالمي توم هناكس، رسالة مؤثرة إلى جمهوره، من داخل الحجر الصحي وذلك بعد إصابته هو وزوجته بفيروس الكورونا.

نشر هانكس، صورة جمعته بزوجته عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك" وعلق عليها قائلًا :" مرحبا ..انا وريتا ويلسون حابين نوجه الشكر لكل اللي بيعتني بينا، نحن نعاني من فيروس كورونا، ومتواجدين في العزل، حتى لا ننقل العدوى لأي شخص".

وتابع :"هناك أشياء يمكننا جميعًا القيام بها للتغلب على هذا باتباع نصيحة الخبراء والعناية بأنفسنا وبعضنا البعض ، أليس كذلك ؟ تذكروا بالرغم من كل الأحداث الحالية ، لا يوجد بكاء في لعبة البيسبول. هانكس".

يذكر أن قالت تقارير بالصحف الاجنبية ان توم هانكس وزوجته اصيبا بفيروس كورونا خلال تواجدهما في الولايات المتحدة الامريكية اي قبل وصولهما لاستراليا.

وأعلن توم هانكس Tom Hanks  يوم الخميس، إنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال تواجده في أستراليا لتصوير فيلمه الجديد حول قصة حياة أسطورة الروك الراحل ألفيس بريسلي.

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