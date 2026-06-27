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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لتقنين أوضاعها.. مقترح برلماني بحظر التكاتك داخل المدن الجديدة

بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
أميرة خلف

اقترحت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، قصر تقنين أوضاع التكاتك على الأحياء الشعبية والمناطق التي تمثل فيها وسيلة نقل ضرورية للمواطنين، مع وضع ضوابط واضحة لتنظيم عملها.

وقالت" أبو زيد" ، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن التكاتك تؤدي دورًا مهمًا في بعض المناطق الشعبية التي تفتقر إلى وسائل نقل كافية، وهو ما يستدعي تقنين أوضاعها وتنظيم عملها داخل هذه المناطق.

حظر سير التكاتك نهائيًا داخل المدن والمجتمعات العمرانية

وأكدت عضو النواب أنها تقترح منع سير التكاتك نهائيًا داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرة إلى أن هذه المناطق تتمتع بشبكات طرق حديثة ووسائل نقل متنوعة، ولا تتناسب طبيعتها العمرانية مع حركة التكاتك.

وشددت على ضرورة أن يحقق تنظيم هذا الملف التوازن بين الحفاظ على مصدر رزق العاملين بالتكاتك، وضمان الانضباط المروري، والحفاظ على المظهر الحضاري، بما يسهم في تحقيق السلامة للمواطنين.

التكاتك الأحياء الشعبية التوكتوك المدن الجديدة مجلس النواب

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