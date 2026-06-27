برلماني: "الفان زون" نموذج حضاري يعكس قوة التنظيم المصري.. والحفاظ عليها مسؤولية وطنية

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن تجربة "الفان زون" التي نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في العاصمة الإدارية الجديدة تمثل واحدة من أنجح المبادرات الجماهيرية والرياضية خلال الفترة الأخيرة، بعدما نجحت في توفير أجواء احترافية وآمنة أتاحت لآلاف المصريين متابعة مباريات المنتخب الوطني في مشهد يعكس قدرة الدولة على تنظيم فعاليات جماهيرية تضاهي كبرى التجارب العالمية.

وقال حافظ إن ما قدمته الشركة المتحدة يؤكد امتلاكها رؤية متطورة في صناعة المحتوى والفعاليات الجماهيرية، حيث لم تقتصر الفكرة على عرض المباريات، وإنما نجحت في خلق حالة وطنية جمعت الأسر والشباب حول هدف واحد، وهو دعم المنتخب المصري في أجواء حضارية تعزز الانتماء وترسخ ثقافة التشجيع المسؤول.

التصرفات السلبية لا تمثل أخلاق الجماهير المصرية

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن أي ممارسات فردية خارجة عن الروح الرياضية لا ينبغي أن تحجب الصورة المشرقة التي ظهرت بها الفان زون، مؤكدًا أن الحفاظ على الممتلكات العامة واحترام أماكن التجمعات الجماهيرية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، وأن التصرفات السلبية لا تمثل أخلاق الجماهير المصرية التي أثبتت في العديد من المحافل قدرتها على تقديم صورة مشرفة.

وأضاف أن استمرار هذه التجربة وتكرارها في المناسبات الرياضية المقبلة يتطلب وعيًا جماهيريًا يحافظ على ما تحقق من نجاح، مشيرًا إلى أن الفان زون ليست مجرد مكان لمشاهدة المباريات، بل رسالة تؤكد أن المصريين قادرون على الاستمتاع بالفعاليات الرياضية في إطار من النظام والانضباط والاحترام المتبادل.

واختتم النائب أحمد حافظ تصريحاته بدعوة الجماهير إلى مواصلة دعم المنتخب الوطني بنفس الحماس والمسؤولية، مؤكدًا أن نجاح الفان زون هو نجاح لكل المصريين، وأن الحفاظ عليها وصون مرافقها واجب وطني يعكس رقي المجتمع، ويضمن استمرار هذه التجربة المميزة التي أصبحت مصدر فخر لكل محب للرياضة في مصر.