استقرار أحوال الطقس بأسوان اليوم الجمعة وسط الشمس المشرقة

تشهد محافظة أسوان اليوم الجمعة استقرارا فى حالة الطقس، لتعود شمس عاصمة الاقتصاد والثقافة والمشتى العالمى فى الشروق والظهور مرة أخرى لتملأ سماؤها، مع وجود بعض السحب القليلة جدا المتقطعة.





فيما شهدت الأجواء أمس تقلبات فى الأحوال الجوية وتكرار العواصف الترابية التى غطت سماء أسوان حيث قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى الأقصر وذلك بعد إنخفاض مستوى الرؤية بين مدينتى إدفو والأقصر وذلك أمام حركة البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية والعبارات والمعديات الخاصة بقرى غرب النيل .

جاء ذلك أثناء تفقد المحافظ لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة للاطمئنان على حالة الطقس والإجراءات الجارى اتخاذها من كافة الجهات المعنية .

كما قام اللواء أشرف عطية بالتواصل عبر الفيديوكونفرانس مع الدكتور مصطفى مدبولى مجلس الوزراء لعرض الموقف الحالى ، كما قام المحافظ بإجراء اتصال تليفونى مفاجئ بإحدى غرف العمليات الفرعية الموجودة بأحد الوحدات المحلية للتأكد من جاهزية وفتح غرف العمليات التى وجه بها أمس فى اجتماعه الموسع مع الجهات المعنية إستعدادًا لسوء الأحوال الجوية وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية فى تواجد اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، ومديرى غرفة العمليات والمستشار العسكرى.

ووجه المحافظ بمتابعة الأجهزة اللاسكلية والتليفونات لتحقيق التواصل اللحظى مع غرف عمليات الرى والوحدات المحلية ، بالإضافة إلى مركز الأرصاد الجوية لتحديد المواقع المحتملة لسقوط الأمطار ودرجتها ومدى خطورتها .

وبعث محافظ أسوان رسالة طمأنة لأهالى أسوان بأن الحالة العامة للأحوال الجوية مستقرة ومطمئنة تمامًا حتى الآن حيث يشهد ذلك متابعة من رئيس الوزراء للموقف أولًا بأول.

وأوضح عطية بأن التدخل السريع هو الهدف الرئيسى لاستعدادات المحافظة حيث أنه بمجرد الإبلاغ عن هبوب عاصفة ترابية فى مسافة محددة بطريق أسوان / أبو سمبل السياحى تم غلق الطريق بالكامل حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين من وقوع أى حوادث مررورية وتم إعادة فتح الطريق بعد 3 ساعات فور الإطمئنان على إنحصار العاصفة الترابية وفتح مجال الرؤية أمام المركبات المترددة على الطريق.

وأكد أشرف عطية بأنه سيتم الإعلان عن أى بيانات بمنتهى الشفافية فى حالة حدوث أى شيء لا قدر الله لغلق الباب أمام مروجى الشائعات.





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