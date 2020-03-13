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أخبار العالم

يسبب عقم الرجال.. تطور خطير فى أضرار فيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:03 ص
يسبب عقم الرجال..
يسبب عقم الرجال.. تطور خطير فى أضرار فيروس كورونا
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سمر صالح
ذكرت وسائل الإعلام الصينية اليوم الجمعة أن هناك تطورا خطيرا فى أضرار فيروس كورونا المستجد او كوفيد-19.

وأكد خبراء متخصصون في مركز الطب التناسلي بمستشفى تونججي في مدينة ووهان الصينية إلى استنتاج مفاده، أن فيروس كورونا الجديد يمكن نظريا أن يلحق أضرارا بقدرة الرجال على الإنجاب.

وأضاف الخبراء أن الإصابة بعدوى فيروس كورونا، يمكن أن تؤدي إلى الإخلال بالتوازن المناعي في الخصيتين.

وقال الإعلام الصيني أن مثل هذا الضرر الصحي يمكن أن يتسبب في حدوث التهاب بالخصيتين، مما يؤدي في بعض الحالات إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية وصولا إلى العقم.

وأوصى الاختصاصيون بأن يخضع الرجال الذين أصيبوا بالفيروس التاجي لفحوصات لمعرفة مدى تأثير العدوى على خصوبتهم.

ودرس علماء صينيون خصائص انتشار عدوى الفيروس التاجي في بلدان مختلفة، وتوصلوا إلى استنتاج يقول إن الظروف المثلى لانتقال العدوى تكون في درجات حرارة من 5 إلى 8.72 درجة مئوية، ورطوبة ما بين 35 – 50%.

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