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توك شو

لمكافحة كورونا..كاهن يحلق بطائرة فوق لبنان..فيديو

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:01 م
كاهن لبناني بطائرة
كاهن لبناني بطائرة
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها لجوء كاهن لبناني لطريقة غريبة بغية إنقاذ بلاده من تفشي فيروس كورونا، فاستأجر طائرة خاصة، ليحلق بها فوق لبنان، بغية مباركتها وحمايتها من تفشي هذا الفيروس التاجي الخطير.

وأفادت وكالة فرانس برس بأنها رافقت الكاهن الماروني، مجدي علاوي، في رحلته بالطائرة، نهاية الأسبوع الفائت.

وأظهر مقطع مصور، نشره صحفي يعمل بالوكالة، الكاهن علاوي وهو يهز صولجانه، متضرعًا إلى الله أن يحمي لبنان من الفيروس، ويمن بالشفاء على المصابين به.

وسجل لبنان، يوم أمس الخميس، حالة وفاة ثالثة بسبب فيروس كورونا، لشخص مصاب بالسرطان. كما بلغ عدد الإصابات 68 حالة.
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