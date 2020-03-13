الجيش اليمني يعلن سيطرته على 75% من مساحة محافظة الجوف شمال البلاد

أعلن الجيش اليمني سيطرته على 75% من مساحة محافظة الجوف شمال البلاد التي تجددت فيها المعارك مع ميليشيات الحوثي منذ نحو شهر ونصف.





وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، وفقا لقناة "العربية ـ الحدث" الفضائية اليوم الجمعة، أن الميليشيات تلقت هزيمة قاسية في جبهات خب الشعف بالجوف، موضحا أن الجيش يسيطر على 85% من مساحة خب الشعف و75% من مساحة محافظة الجوف.





ولفت إلى توجه القوات المسلحة مسنودة برجال القبائل ومقاتلات التحالف نحو استكمال تحرير ما تبقى من مناطق الجوف.





وأفاد بأن قوات الجيش نفذت عملية عسكرية ناجحة في مناطق اليتمة والمهاشمة والسليلة، وكبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة، وفق ما نقل عنه الموقع الرسمي للجيش اليمني.





وأضاف أن "العملية العسكرية جاءت ردا على تصعيد الحوثيين ومحاولتهم التسلل لمناطق اليتمة والمهاشمة، التابعة لمديرية خب الشعف بمحافظة الجوف.





وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني أن "الجوف عصية على الميليشيات، وهناك التفاف شعبي واسع إلى جانب القوات المسلحة ورفض لتواجد الحوثيين في أي من مناطق الجوف".





وأضاف أن الانتصارات في جبهتي نهم وصرواح متواصلة والتقدمات مستمرة في مختلف القطاعات، مؤكدا أن معنويات القوات المسلحة مرتفعة جدا، ومستعدة لخوض معركة استكمال التحرير.



