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أخبار العالم

العراق يكشف حصيلة ضحايا الرد الأمريكي على هجوم التاجي

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:17 م
معسكر التاجي
معسكر التاجي
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القسم الخارجي
أعلن الجيش العراقي، اليوم الجمعة، عن مقتل 5 جنود ومدني في الضربات الأمريكية الليلة الماضية والذي استهدف عدة محافظات عراقية، وفقًا لما نقلته قناة "العربية" في نبأ عاجل لها.

وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية إن الغارات الأمريكية أدت لتدمير البنى التحتية بالكامل والمعدات والأسلحة  في جميع المقار المستهدفة.

وأضافت القيادة العراقية أن الغارات الأمريكية تنتهك مبدأ الشراكة والتحالف مع القوات الأمنية العراقية، واحترام سلامة أرضه وسمائه ومواطنيه وستكون له عواقب ترتد على الجميع بأشد المخاطر، إن لم يتم السيطرة عليها واحترام الجميع لارادة وسياسات الدولة العراقية".

وكان الجيش العراقي، أصدر اليوم الجمعة، بيانًا رد فيه على القصف الجوي العنيف الذي شنه سلاح الجو الأمريكي واستهدف عدة محافظات عراقية. 

وقال الجيش في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع": "في تمام الساعة الواحدة والربع فجر هذا اليوم حصل اعتداء أمريكي من خلال قصف جوي على مناطق جرف النصر، المسيب، النجف، الاسكندرية على مقرات تابعة للحشد  الشعبي وأفواج الطوارئ ومغاوير الفرقة التاسعة عشر  جيش".

من جانب آخر، قال مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الجمعة، إن الغارات الجوية التي شهدتها محافظات عراقية عدة منذ لحظات استهدفت 5 مواقع للمليشيات الموالية لإيران معظمها مخازن للأسلحة.

وأضاف المسئول: " الغارات في العراق نفذت بواسطة مقاتلات حربية وليس طائرات مسيرة، وقد استهدفت مجموعات عراقية مسلحة مدعومة من إيران ومسئولة عن استهداف معسكر التاجي".

وبدأت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تلك العملية العسكرية في العراق ردًا على استهداف معسكر التاجي في بغداد. 

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال، أمس، إن مليشيات موالية لإيران نفذت الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية شمالي بغداد.

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن الهجوم على معسكر التاجي استهداف واضح لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

وأكد إسبر أن بلاده لن تتهاون مع الهجمات ضد الأمريكيين، مشيرا إلى أن كل خيارات الرد متاحة ونسعى مع شركائنا لمحاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم الإرهابي.
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