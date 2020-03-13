ننشر أرقام الاستغاثات والإبلاغ عن شكاوى المواطنين بخصوص الطقس السيئ

خصص مجلس الوزراء والجهات الحكومية مجموعة من الأرقام من أجل تلقي الاستغاثات وشكاوى المواطنين بشأن الأمطار.





وخصص مجلس الوزراء رقمي ( 27927407 - 01022222974 ) لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص الطقس السيئ.





فيما خصصت الإدارة العامة للمرور، رقمًا للإغاثة ( 01221110000)، وخصصت وزارة البيئة الخط الساخن 19808 - أو عبر واتساب على رقم ( ‏‏01222693333 ).





أما وزارة الكهرباء فخصصت خطا ساخنا برقم 121 للإبلاغ عن الأعطال على مستوى الجمهورية، وخصصت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الخط الساخن 15100 لتقي الشكاوي من تجمعات مياه الأمطار بالمدن الجديدة.





وخصصت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، 3 أرقام رئيسية لتلقي الشكاوى وهي (23907147 – 23912136 – 23901236)، وخصصت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الخط الساخن 175 لتلقي شكاوى العملاء، أما الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي خصصت خطا ساخنا برقم 125 للإبلاغ عن تجمعات المياه على مستوى الجمهورية.