السيطرة على حريق بمصنع السماد العضوي بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع بمصنع السماد العضوي بمركز القوصية دون وقوع خسائر بشرية.





تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق محدود بمصنع السماد العضوي بقرية المنشاة بمركز القوصية.

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انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين اندلاع الحريق في كمية من القمامة بالمصنع وتمت السيطرة على الحريق.