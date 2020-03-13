AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

السيطرة على حريق بمصنع السماد العضوي بأسيوط

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:34 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع بمصنع السماد العضوي بمركز القوصية دون وقوع خسائر بشرية.


تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق محدود بمصنع السماد العضوي بقرية المنشاة بمركز القوصية.

إقرأ أيضا: بسبب الطقس السيئ.. سقوط سلك كهرباء ضغط عالي على منزل بأسيوط

إقرأ أيضا:اندلاع حريق بمنزل في مدينة أسيوط

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين اندلاع الحريق في كمية من القمامة بالمصنع وتمت السيطرة على الحريق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

15 فدانا.. اندلاع حريق بمزرعة مانجو ورمان في أسيوط.. صور

الحرائق اليوم.. اندلاع حريق فى 15 فدان مانجو ورمان بـ أسيوط.. وإصابة أسرة بالاختناق بسبب حرق أخشاب للتدفئة بالغربية

مصرع سيدة في احتراق منزلها بأبنوب

إصابة شخصين في حريق سيارة تحمل بنزين بأسيوط

السيطرة على حريق هائل بأشجار معهد البحوث الزراعية بكوم أمبو

اندلاع حريق بمنزل في مدينة أسيوط

ترشيحاتنا

رايق والناس غرقانة.. محمد رمضان يتحدى الأمطار ويقود سيارته متخفي بقناع .. فيديو

حالات يجوز لك فيها صلاة الجمعة في المنزل

يخفف التهاب القصبة الهوائية ويعزز الطاقة.. 7 فوائد غير متوقعة لـ أبو فروة

رئيس الأرصاد الأسبق يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس اليوم

سكان مدينتى يوثقون تساقط الثلوج.. ويشكرون هشام طلعت مصطفى.. فيديو وصور

الأرصاد تكشف ماذا سيحدث في مصر اليوم.. اعرف حالة الطقس بالجمهورية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق ..سعر خرافى لفستان هيفاء وهبى الجرئ فى حفل عيد ميلادها

أسعار جيب jeep اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور

لليوم الثاني.. رياح شديدة وأمطار غزيرة تضرب محافظة أسيوط.. صور