رسميا إيقاف مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكلٍ رسمي إيقاف مباريات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا وكذلك مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، لأجل غير مسمى.

وجاء ذلك القرار المتوقع على خلفية انتشار مفيروس كورونا في أوروبا بكثرة هذا الأسبوع .

وقال بيان « الاتحاد الأوروبي لكرة القدم» صادر اليوم الجمعة: جميع المباريات في مسابقات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، لن تتم في الأسبوع المقبل.





وأضاف البيان: في ضوء التطورات بسبب انتشار فيروس كورونا في أوروبا والقرارات ذات الصلة التي اتخذتها الحكومات المختلفة، تم تأجيل جميع مباريات مسابقات أندية اليويفا المقرر لها الأسبوع المقبل.





وتابع: يشمل ذلك باقي مباريات دوري أبطال أوروبا، وتحديدا إياب دور الـ 16 المقرر لها يومي 17 و 18 مارس 2020، وجميع مباريات الدوري الأوروبي، المقرر لها 19 مارس 2020، ومباريات دوري شباب الاتحاد الأوروبي، المقرر لها يومي 17 و 18 مارس 2020.