AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميا إيقاف مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:03 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكلٍ رسمي إيقاف مباريات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا وكذلك مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، لأجل غير مسمى.

وجاء ذلك القرار المتوقع على خلفية انتشار مفيروس كورونا في أوروبا بكثرة هذا الأسبوع .

وقال بيان «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم» صادر اليوم الجمعة: جميع المباريات في مسابقات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، لن تتم في الأسبوع المقبل.

وأضاف البيان: في ضوء التطورات بسبب انتشار فيروس كورونا في أوروبا والقرارات ذات الصلة التي اتخذتها الحكومات المختلفة، تم تأجيل جميع مباريات مسابقات أندية اليويفا المقرر لها الأسبوع المقبل.

وتابع: يشمل ذلك باقي مباريات دوري أبطال أوروبا، وتحديدا إياب دور الـ 16 المقرر لها يومي 17 و 18 مارس 2020، وجميع مباريات الدوري الأوروبي، المقرر لها 19 مارس 2020، ومباريات دوري شباب الاتحاد الأوروبي، المقرر لها يومي 17 و 18 مارس 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انتشار كورونا بإيطاليا.. ملعب محايد يقترب من استضافة موقعة ليون ويوفينتوس

الجامبي يثير رعب الجماهير الحمراء.. التاريخ الأسود لـ باكاري جاساما مع الأهلي

لمحاربة كورونا.. منع المؤتمر الصحفي لمباراة فالنسيا واتلانتا

الاتحاد الآسيوي يقرر تعديل مواعيد مباريات دوري الأبطال

الاتحاد الأوروبي يدرس إلغاء بطولة دوري الأبطال بسبب كورونا

كورونا يضرب الرياضة.. مباراة تشيلسى وبايرن ميونخ فى دورى الأبطال بدون جماهير

ترشيحاتنا

صدمة لجماهير النصر قبل مواجهة أهلي جدة والهلال بـ الدوري السعودي

41 ألف إسرائيلي فى العزل.. كورونا يقلب تل أبيب ونتنياهو يدعو لتشكيل حكومة طوارئ مؤقتة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 13- 3 - 2020.. فيديو

العاملون بالدليفري يوجهون رسالة للسيدات.. فيديو

حقيقة إلغاء الدوري السعودي بعد مباراة النصر والهلال بسبب كورونا

بعد المياه والكهرباء.. برلماني يكشف موعد قطع الإنترنت والغاز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبرى .. صور

مش هتصدق ..سعر خرافى لفستان هيفاء وهبى الجرئ فى حفل عيد ميلادها

أسعار جيب jeep اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور