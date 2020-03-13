في دورتها العاشرة.. فتح باب الترشيح لجائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة

أعلنت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عبر الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة عن فتح باب الترشيح للجائزة لدورتها العاشرة واستقبال الترشيحات حتى 31 ديسمبر 2020 .



وكشفت الجائزة أن مجالات الجائزة هي : جائزة الترجمة لجهود المؤسسات والهيئات، وجائزة الترجمة لجهود الأفراد، وجائزة الترجمة في العلوم الإنسانية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، وجائزة الترجمة في العلوم الإنسانية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، وجائزة الترجمة في العلوم الطبيعية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، وجائزة الترجمة في العلوم الطبيعية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى .