رئيس وزراء ماليزيا: مصر أرض الحضارة والأهرامات وأم كلثوم

استحضر رئيس وزراء ماليزيا مكانة مصر التاريخية والحضارية والفنية، مشيرًا إلى أبرز الرموز التي ارتبط اسمها بالهوية المصرية، بداية من الأهرامات وأسرار الملك توت عنخ آمون، وصولًا إلى صوت أم كلثوم وسحر الفنانة سامية جمال.

وقال رئيس وزراء ماليزيا إن مصر بلد الحضارة والأهرامات، وأسرار توت عنخ آمون، وأم كلثوم وسامية جمال، مستحضرًا ما تتمتع به البلاد من تاريخ عريق وإسهامات فنية تركت أثرًا في الذاكرة الثقافية.

وأضاف في وصفه لمصر أنها أرض التاريخ والفن والجمال، مؤكدًا أنها ليست مجرد بلد، بل دولة عظيمة وملهمة للعالم كله.

وتعكس كلمات رئيس الوزراء الماليزي تقديرًا لما تمثله مصر من قيمة حضارية وثقافية، إذ جمع في حديثه بين آثارها التاريخية ورموزها الفنية، ليقدم صورة عن بلد ارتبط اسمه بالإبداع والجمال عبر أجيال متعاقبة.