حكم مباراة سامسون وطرابزون.. 20 ركلة جزاء في 49 مباراة بالدوري التركي

يتولى الحكم التركي أوجوزهان تشاكير إدارة مواجهة سامسون سبور وطرابزون سبور، اليوم "السبت"، ضمن منافسات الدوري التركي، في مباراة يترقب خلالها الجمهور ظهور النجم المصري محمد صلاح مع فريقه طرابزون.

وبحسب بيانات موقع "Ofsayt" المتخصص في إحصائيات الحكام، أدار تشاكير 49 مباراة في الدوري التركي الممتاز، احتسب خلالها 20 ركلة جزاء، وأشهر 198 بطاقة صفراء و8 بطاقات حمراء.

ويبلغ متوسط البطاقات الصفراء التي يشهرها الحكم 4.04 بطاقة في المباراة، فيما يصل معدل ركلات الجزاء إلى نحو 0.41 ركلة في اللقاء الواحد، أي ركلة جزاء تقريبًا كل مباراتين ونصف.

ويحمل تشاكير الشارة الدولية منذ عام 2025، ويأمل طرابزون سبور في مواصلة نتائجه الإيجابية بعد فوزه الكبير على جالطة سراي، بينما يسعى سامسون إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.