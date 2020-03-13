بعد منع صلاة الجمعة.. الكويت توقف الصلوات الخمس بسبب كورونا

أعلنت وزراة الأوقاف الكويتية اليوم الجمعة أنه تم وقف صلاة الجماعة قى المساجد فى الأوقات الخمس المخصص لهاوذلك لمنع تفشي فيروس كورونا.





وأعلنت وزارة الأوقاف الكويتية وقف صلاة الجمعة فى المساجد بعد تفشي كورونا.





ويقوم الطاقم الطبي والإداري واللوجستي في وزارة الصحة الكويتية بجهود كبيرة تظهر بداية نشطة وفعالة لفحص المقيمين القادمين للبلاد مؤخرا وذلك لمحاصرة والحد من انتشار فيروس كورونا.





يذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، أعلن تسجيل ثماني حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت ليصبح بذلك عدد الحالات المؤكدة المسجلة في البلاد 80 حالة.





وأشار إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة المسجلة في الكويت 80 حالة إلى الآن وتماثلت منها خمس حالات للشفاء وتتلقى 75 حالة العلاج في المستشفى منها أربع حالات في العناية المركزة.



