تحت شعار الوقاية خير من العلاج.. ندوة عن فيروس "كورونا" في صوت الشعب

أعلن هيثم طوالة مساعد رئيس حزب صوت الشعب وعضو الهيئة العليا إن الحزب برئاسة المستشار أحمد حسين البراوي ينظم، اليوم الجمعة، في أمانة أسوان ندوة توعوية للوقاية من فيروس "كورونا" بإشراف محمد الداعون امين عام الحزب بالمحافظة وعضو الهيئة العليا وأحمد حلمي خليل أمين الإعلام بالمحافظة.





أضاف طوالة إن الندوة يتحدث فيها د. طة محمود جابر مدير مركز الكبد والفيروسات في حميات أسوان في السابعة مساء بمقر الحزب حيث تتناول الندوة نبذة عن هذا الفيروس الخطير واعراضة وكيفية انتشارة ويقدم نصائح هامة تتضمن طرق الوقاية منه ورفع درجة المناعة لدى المواطن المصري.



