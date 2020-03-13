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مرأة

بمكون واحد من منزلك.. تخلص من احتقان الأنف بهذه الطريقة

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:00 م
علاج حتقان الانف
علاج حتقان الانف
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رشا عوني
يعاني الكثير في ظل تقلب الأجواء من نزلات البرد والأنفلونزا ويعاني خصيصا اصحاب الجيوب الأنفية من احتقان الأنف وتورم الأغشية المخاطية مما يسبب ألامًا بالأنف قد تجعلك لا تستطيع النوم بشكل متواصل. 

إذا لم يتوفر لديك العلاج الخاص باحتقان الأنف والجيوب الأنفية يمكنك إعداد محلول طبيعي رخيص من منزلك يغني عن قطرة الأنف، وهو يساعدك على تقليل احتقان الأنف وتقليل تورم الأغشية المخاطية. 

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نصح موقع healthline بمحلول الماء والملح، وذلك عن طريق تسخين ربع كوب ماء وضف له نصف ملعقة ملح وقلبهما جيدًا ثم استخدمها لاستنشقاها حتى تدخل الأنف

يمكنك استخدام محلول الماء والملح عن طريقة سرنجة نظيفة من خلال وضع المحلول بداخلها وإدخالها في الأنف مع تفريغها حتى تتعقم الأنف بالكامل. 
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