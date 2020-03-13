بمكون واحد من منزلك.. تخلص من احتقان الأنف بهذه الطريقة





إذا لم يتوفر لديك العلاج الخاص باحتقان الأنف والجيوب الأنفية يمكنك إعداد محلول طبيعي رخيص من منزلك يغني عن قطرة الأنف، وهو يساعدك على تقليل احتقان الأنف وتقليل تورم الأغشية المخاطية.





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نصح موقع healthline بمحلول الماء والملح، وذلك عن طريق تسخين ربع كوب ماء وضف له نصف ملعقة ملح وقلبهما جيدًا ثم استخدمها لاستنشقاها حتى تدخل الأنف





يمكنك استخدام محلول الماء والملح عن طريقة سرنجة نظيفة من خلال وضع المحلول بداخلها وإدخالها في الأنف مع تفريغها حتى تتعقم الأنف بالكامل.