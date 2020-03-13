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أخبار البلد

الحكومة توجه لجان إغاثة لمنطقة الزرايب.. وفتح كنيسة 15 مايو للإيواء

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:48 م
منطقة الزرايب
منطقة الزرايب
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محمود مطاوع
اتخذت رئاسة مجلس الوزراء، بالتنسيق مع المختصين بوزارة التضامن الاجتماعي لتوجيه فريق إغاثة لحصر وتقديم كافة سبل الدعم من الوزارة ومديريتها في محافظة القاهرة.

وقال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه تم تكليف لجان الإغاثة بـ"المديرية"، وإدارة 15 مايو، الإدارات المجاورة لها بحلوان والمعادي والبساتين، بتقديم كل أوجه الدعم المادي والعيني لأسر المنكوبين من المديرية والمجتمع المدني.

وأضاف هاني يونس، أنه تم فتح جميع الأدوار الخمسة بالكنيسة المتواجدة في "15 مايو" للإيواء، أما المياه فإن الحي المختص سيعمل على شفطها، وأوضح أن موظفي "التضامن" يتواجدون حاليًا بموقع الإغاثة بـ"الزرايب"، ويتم الاستعانة بالجمعيات الأهلية لتوفير بطاطين، ووجبات للمضارين، مشيرًا لوجود عددًا من حالات الوفاة، وأنه تم مد الأسر بما يلزم للدفن من خلال الجمعيات الاهلية وجاري التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة.

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، لوجود سيارة يتواجد عليها 300 وجبة تتجه إلى المنطقة، بالإضافة إلى 500 بطانية، موضحًا أن هناك تعاون مع جمعية رسالة، وبنك الطعام، وصناع الحياة، وبنك الكساء في التعامل مع الأزمة.

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