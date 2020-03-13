كيف تعامل الفنانون مع الذعر من فيروس كورونا: من فيديو حمو بيكا ومكرونة فيفي عبده.. ومشاهير لبنان يطلقون حملة "خليك بالبيت"

حرص العديد من نجوم الفن على التعامل مع فيروس كورونا بعدة أشكال مختلفة، منهم من قدم النصائح للجمهور من خلال الفيديوهات او منشورات التوعية، ومنهم من نصح الجمهور بالمكوث في المنزل قدر المستطاع تفاديًا للعدوى، بينما أطلق مشاهير لبنان حملة "خليك بالبيت" نستعرض لكم من خلال التقرير التالي، أبرز ما قام به نجوم الفن لمواجهة الكورونا:





سمية الخشاب





نشرت الفنانة سمية الخشاب، فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، وتضمن تقديم طرق الوقاية من فيروس كورونا إلى جمهورها ومتابعيها.



علقت سمية الخشاب، على الفيديو قائلة :"شويه نصائح مني ليكم حبايبي و ربنا يحمينا كلنا.. ومفيش داعي نخاف من #الكورونا اهم حاجه الوقايه وان شاء الله فتره وتعدي #سمية_الخشاب".









أحلام





تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحديد "تويتر"، صورة لكمامة مرصعة بالألماس، كتب عليها كمامة الفنانة أحلام، بينما قامت المطربة الإماراتية بإعادة نشرها عبر حسابها الشخصي على تويتر.



وغردت أحلام قائلة: "لا تروجوا لسنة ٢٠٢٠ على انها سنة شؤم، لا كتابة ولا قول ولا استهزاء، ولا تتفاعلوا مع ما ينشر بغباء، فانت وحدك تدفع ثمن التشاؤم وسوء الظن بالله تعالى".



وتابعت قائلة "لا يحدث أي أمر إلا بإرادة الله رب العالمين، وأن أمر المؤمن كله خير، وأهلًا بجميع أقدار الله بالرضى والتسليم بما يكتبه لنا الله #الحمد_لله".









إليسا





ناشدت الفنانة اليسا المواطنين اللبنانيين بإلتزام التعليمات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا مع ملازمة المنزل وعدم المغادرة لاحتواء الفيروس، وغردت اليسا عبر تويتر قائلة "‏عدد الإصابات بلبنان مقارنة بعدد سكانها كتير كبير ونحنا مش مؤهلين متل باقي الدول!".



وتابعت "عملو معروف التزمو بالبقاء بالبيت وما تضهرو لأنو القصة عم تكبر ومنا لعبة أبدا. في صحتكن وصحة الناس كمان!".





كما نشرت إليسا تغريدة عبر حسابها على تويتر تطالب فيها بإغلاق الحدود اللبنانية بسبب إنتشار فيروس كورونا، وكتبت:" شو هالمزرعة اللي عايشين فيها نحنا؟ وقفو الطيارات من ميلانو بس احزرو شو؟ في طيارة واصلة الليلة من طهران! معقول الاستلشاء أكتر من هيك؟ يا جماعة دول العالم المتطورة ما عم فيها تضبط كورونا كيف بدكن نعمل ونحنا مطارنا وحدودنا فلتانة؟، سكروا حدودنا".



ماجي بو غصن





نشرت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن فيديو لها، على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "ماجي" في الفيديو وهي ترتدي "كمامة" وقامت بتنظيف المكان الذي تنتظر فيه داخل المطار، وأيضا مقعد الطائرة، قبل ذهابها إلى دولة الإمارات، وذلك خوفا من فيروس كورونا القاتل.



وقالت ماجي بو غصن، من خلال الفيديو: "إحنا فايتين على المطار مسافرين إلى دبي لأننا لازم نسافر، فلازم أتبع كل وسائل الوقاية، ولكن القعدة في البيت أفضل والحامي الله، بينما علقت ماجي بو غصن على الفيديو قائلة: "مش مبالغة.. هيك كان وضعي اليوم بالمطار الاحتياط صراحة ضروري والحامي الله".









بسمة وهبة