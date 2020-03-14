جامعة عين شمس في اسبوع.. تعلن الحرب على كورونا بإجراءات استثنائية.. الهندسة: استوديو التصميم الدولي الأول من نوعه... وعميد كلية: لا داعي لتأجيل الدراسة

- أبرزها التعلم عن بعد .. جامعة عين شمس تعلن الحرب على كورونا بإجراءت استثنائية
- هندسة عين شمس: استوديو التصميم الدولي الأول من نوعه في العالم
- افتتاح المؤتمر الطلابي الخامس للأبحاث الطلابية بـ طب عين شمس
- عميد تربية عين شمس: لا داعي لتأجيل الدراسة بسبب كورونا
- علوم عين شمس ترد على ادعاء طالبة بشأن إصابتها بفيروس كورونا
- حقيقة اصابة 3 حالات بـ فيروس كورونا في جامعة عين شمس
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تستعد جامعة عين شمس لمواجهة التطورات المحتملة لأزمة فيروس كورونا، حيث كلف الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة قطاعات الجامعة المختلفة بوضع خطة لإدارة الموقف من مختلف جوانبه الطبية والتعليمية والبيئية.
تضمنت الخطة الطبية والبيئة زيادة حملات التوعية داخل الجامعة من خلال زيادة عدد الفرق الطبية المختصة بحملات التوعية إلى 6 فرق لنشر الوعي الصحي بين الطلاب وأعضـاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بالتنسيق بين كل من فريق مكافحة العدوى بالمستشفيات وفريق الادارة العامة للشئون الطبية وفريق مكافحة العدوى بمستشفى عين شمس التخصصي وأخصائي الرعاية المركزة والصدر المرسلين من أقسام كلية الطب للمشاركة في التوعية مع وضع جدول زمني لتنفيذ عدد من ندوات وورش العمل للتوعية بجميع كليات ومعاهد الجامعة.
وتضمنت الخطة التعاقد الفوري مع شركات مختصة بالتعقيم تعمل على تطبيق أحدث أساليب التعقيم لتطهير كافة المنشـآت الجامعية من فصول دراسية ومدرجات وقاعات امتحانات ومكاتب اداريه وأماكن الخدمية بغرض تحقيق أقصــى درجات الأمان للطلاب وأعضـاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.
واشتملت الخطة على المراجعة الدورية لتجهيزات العيادات والمراكز الطبية من خلال توفير المستلزمات الطبية المطلوبة مع إجراء متابعة مستمرة لجميع المستهلكات وتعويضها.
وعقد الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة اجتماعا مع وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكليات المختلفة ومديري المراكز الطبية بالكليات المختلفة للتعريف بالية المحددة لتعريف الحالات المشتبه بإصابتها طبقا للبروتوكول الصـادر من منظمة الصحة العالمية.
وتم التأكد على آلية نقل وتحويل الحالات المشتبه بهـا بسـيارة اسعاف مخصصة لنقل حالات الاشتباه فقط واتخاذ كافة الإجراءات الطبية الاحترازية لتطهير السـيارة بعد نقل الحالات، ومن ثم متابعة الحالات المشتبه بهـا بإجراء كافة التحاليل اللازمة بمعامل وزارة الصحة على أن يتم نقل الحالة بعد ذلك للعزل بالمستشفيات المخصصة من قبل وزارة الصحة بعد إبلاغ المجلس الأعلى للجامعات.
وتضمنت الخطة استعدادات الجامعة في حالة الاضطرار إلى تعليق الدراسة ببعض او جميع الكليات بسبب أى تطور للمخاطر الطبية الحالية وتم تشكيل لجنة ادارة الازمة بتكليف من الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة اجتمعت امس وخلصت إلى ضرورة " التحول من التعلم التقليدي الى التعلم عن بُعد فيما تبقى من العام الدراسي " من خلال إجراءات استباقية تحتوي على خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب بعضهم البعض بالإضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني والفصول الافتراضية.
ووضعت اللجنة خطة استمرارية العمل في حال حدوث الازمة والتي من شأنها تقييم الوضع ودراسة البدائل المتاحة والتوصية بالبديل الأنسب ورفع الامر لرئيس الجامعة لاتخاذ القرار وبناءً عليه يتم إخطار الكليات والجهات المعنية بالتفعيل للبدء في تنفيذ الخطة وتوجيه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الى المسار البديل من خلال البريد الالكتروني الرسمي ووسائل التواصل المختلفة.
قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس، أن الجامعة لديها خطة محكمة لتطبيقها فى هذا الوضع وهي اللجوء إلى التعليم عن طريق الحاسوب .
وأوضح السيد لـ صدى البلد أن ذلك سيتم عن طريق نشر المواد التعليمية للطلاب عن طريق كورسات مدمجة (cd) مشيرا الى بعض المقررات الالكترونية التي لا تحتاج وجود الطالب داخل الحرم الجامعي ويتم التعامل عن طريق الحاسوب ويتم تعامل الطلاب عن طريق الموقع الرسمي لكل كلية بالإضافة إلى الامتحانات التي تتم ايضا عن طريق الحاسوب .
وأكد عميد كلية التربية أن كليات جامعة عين شمس جاهزة لتطبيق هذه الطريقة وعلى اتم الاستعداد لها .
وخاطب المجلس الأعلى للجامعات، رؤساء الجامعات باتباع الاحتياطات اللازمة واتخاذ الإجراءات الوقائية، والتى من شأنها منع انتشار الفيروس، وسرعة الكشف عن أية إصابة به داخل الجامعات، ومنها:
1-تفعيل دور إدارة الأزمات.
2- تحديد فرق مخصصة للتعامل مع أى حالة اشتباه بكل جامعة.
3- وضع خطط للتدريس فى حالة الاضطرار لتعطيل الدراسة.
4-النظر فى توصيات المجلس الأعلى للجامعات فى خطته الوقائية.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الإجراءات الاحترازية التى اتخذها المجلس لمواجهة فيروس كورونا.
وفيما يخص إجراءات التعقيم الخاصة بالمدرجات والمعامل وغرف التدريس، أشار التقرير إلى التأكيد على تنظيف الأسطح والحوائط يوميا، واستخدام مطهر يحتوى على مركبات الكلور أو أكاسيد الهيدروجين أو الأمونيا الرباعية، وفتح النوافذ باستمرار، وكذلك تطهير جميع الأجهزة باستخدام مطهر خاص بها، وتوفير مستلزمات نظافة الأيدى والمطهرات الكحولية بجميع المعامل، التى يوجد بها أجهزة يتشارك الطلاب فى استخدامها.
كشف الدكتور أيمن فريد نائب مدير مكتب التعاون الدولي بكلية الهندسة عين شمس، عن دور وطبيعة عمل استديو التصميم الدولي بكلية الهندسة بجامعة عين شمس.
قال أيمن فريد، لـ صدى البلد، إن استديو التصميم الدولي بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، يضم كليات من ثلاث قارات تمثل جامعة عين شمس من مصر جامعة هوازنج للزراعة من الصين وجامعة كليمسون من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف: "يعد استديو التصميم الدولي بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، الأول من نوعه عالميا ويهدف المشروع إلى تسجيل المحاضرات لبثها بشكل مباشر على موقع الجامعة، بما يسمح للطلاب حضور المحاضرات من أي مكان من خلال جهاز حاسب آلى متصل بشبكة الإنترنت، والاحتفاظ بالمحاضرات المسجلة حتى يستطيع الطلاب سماع المحاضرات في وقت لاحق وعمل مجموعة برمجيات تسمح بعمل دروس تفاعلية يمكن استخدامها في الفصل الذكي وكذلك إمكانية استخدام الفصل الذكي لبث مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه مما يسمح بأن یكون أحد أعضاء لجنة الحكم على الرسائل خارج مصر.
وأضاف فريد أن استديو التصميم الدولي بكلية الهندسة بجامعة عين شمس صمم مشروعا يعد استجابة لقضية حيوية وهي ظهور فيروس كورونا المستجد بالمدينة و كيفية الاستجابة لمتطلبات المدينة ، حيث أن طلاب هندسة عين شمس قاموا بعمل تصميم يتعامل مع الأزمات والكوارث بما يتيح للمدينة سرعة احتواء المشكلات الكبرى و الطارئة التي تستدعي وجود خطة متكاملة على مستوى المدينة من خلال معايير خاصة للتصميم المعماري وحيث إن مدينة ووهان غير مؤهلة ويوجد بها تكدس مروري عالي وكثافة سكانية كبيرة منوها ان التصميم يجعل المدينة أكثر أمانا.
وأوضح الدكتور أيمن فريد، أن عدد الطلاب الذين يقومون بالتصميم عددهم 30 من مصر و20 أمريكيا و30 صينيا ويتم اختيار الطلاب عن طريقة عملية شديدة التعقيد ولابد من اجتياز عدة اختبارات لكي ينضموا إلى الفريق، مؤكدًا أن مشروع استوديو التصميم يعد الأول من نوعه وقد أسسه الدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة الأسبق ونائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات الحالي ويضم كليات من ثلاثة قارات وهي مصر ويمثلها هندسة عين شمس و الولايات المتحدة الأمريكية والصين و يدرس مشروعات ذات بعد دولي.
افتتح الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، اليوم، الأربعاء، المؤتمر الطلابي المتكامل الخامس للأبحاث الطلابية والمشاريع البحثية، والذي يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وينظمه قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور مها الجعفري، ويترأس المؤتمر الدكتور أماني مختار.
وفي كلمته الافتتاحية أكد الدكتور أشرف عمر أهمية إطلاع الطلاب على الأبحاث المنشورة على بنك المعرفة المصري، لما له من أهمية في توفير أحدث الأبحاث على قواعد البيانات العالمية، لافتًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للبحث العلمي وترعى بنك المعرفة بشكل كامل.
وذكر أن البحث العلمي هو أساس تغير المجتمعات نحو الأفضل، وأن المشاركة في المؤتمر من صغار الباحثين بمثابة خطوة على طريق البحث العلمي، فالاستثمار في العقول أساس تقدم المجتمعات، والهدف تخريج جيل من العلماء.
يستمر المؤتمر في الفترة من 4 إلى 7 من مارس الجاري ويشارك بالمؤتمر 20 كلية طب على مستوى الجمهورية، و87 بحثا طلابيا في مختلف التخصصات الطبية، كما يقدم عددا من المحاضرات حول أخلاقيات البحث العلمي وآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى ورش عمل عن الانعاش الرئوي والإحصاء الطبي.
ومن المقرر أن يخرج المؤتمر بعشرة أبحاث فائزة بعد خضوع جميع الأبحاث للتحكيم.
أكد الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس، أن الجامعة تقوم بكل إجراءاتها الاحترازية لحماية وتوعية الطلاب من فيروس كورونا،لافتا إلى أن جميع الكليات في الجامعة تقوم بعقد ندوات توعية للحفاظ على سلامة الطلاب.
وأضاف السيد، لـ "صدى البلد"، أن الجامعة قدمت خطة شاملة تضمنت الخطة الطبية والبيئة وزيادة حملات التوعية داخل الجامعة من خلال زيادة عدد الفرق الطبية المختصة بحملات التوعية إلى 6 فرق لنشر الوعي الصحي بين الطلاب وأعضـاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بالتنسيق بين كل من فريق مكافحة العدوى بالمستشفيات وفريق الادارة العامة للشئون الطبية وفريق مكافحة العدوى بمستشفى عين شمس التخصصي وأخصائي الرعاية المركزة والصدر المرسلين من أقسام كلية الطب للمشاركة في التوعية مع وضع جدول زمني لتنفيذ عدد من ندوات وورش العمل للتوعية بجميع كليات ومعاهد الجامعة.
وتضمنت الخطة التعاقد الفوري مع شركات مختصة بالتعقيم تعمل على تطبيق أحدث أساليب التعقيم لتطهير كافة المنشآت الجامعية من فصول دراسية ومدرجات وقاعات امتحانات ومكاتب اداريه وأماكن الخدمية بغرض تحقيق أقصى درجات الأمان للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.
واشتملت الخطة على المراجعة الدورية لتجهيزات العيادات والمراكز الطبية من خلال توفير كافة المستلزمات الطبية المطلوبة مع إجراء متابعة مستمرة لجميع المستهلكات وتعويضها.
وشدد على ضرورة عدم تعطيل الدراسة بشكل عشوائي خوفا من حدوث حالة من الذعر بين الطلاب وأولياء الأمور ولا داعي للقلق قائلا"لا يوجد لدينا اماكن موبؤة والأعداد قليلة للغاية".
أثارت طالبة بكلية العلوم جامعة عين شمس ضجة كبيرة بسبب ادعائها الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد، حيث نشرت على جروبات الكلية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وأيضا قالت بين زملائها إنها مصابة بـ كورونا .
قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس انه في انتظار وصول التقرير الطبي بشكل رسمي من الادارة الطبية التابعة للجامعة بسلبيتها من فيروس كورونا
وأضاف رجاء لـ صدي البلد انه لم يتم إحالة الطالبة الي مجلس تأديب بشأن ما سببته من حالة ذعر للطلاب وبمجرد وصول التقرير الطبي بشكل رسمي يفيد بسلبية اصابتها بفيروس كورونا سوف ترجع الي دراستها. منوها ان الجامعة والكلية تسعيان إلى الحفاظ علي الطلاب من خلال ندوات وحملات توعية قائلا "كان مجرد تهريج سخيف ولا داعي للقلق".
من جانبه نفي الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس، ما تم تداوله حول إصابة طالبة بـ فيروس كورونا المستجد. مشيرا إلى أن الجامعة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية وتم نقلها إلى مستشفى عين شمس التخصصي لعمل تحليل فيروس كورونا PCR للاطمئنان عليها وجاءت نتيجة التحليل سلبية .
نفي الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس ما يتردد من شائعات حول إصابة 3 طلاب بـ فيروس كورونا بعد رش وتعقيم مبني كلية الحقوق بالجامعة .
وأوضح عبد الحميد خلال تصريحاته لـ صدي البلد ان الحملة للوقاية من فيروس كورونا شملت رش وتعقيم مبني كلية الحقوق علي أن يستكمل باقي ابنية الجامعة والمراكز البحثية والممرات والقاعات الدراسية والمدرجات والاسطح فضلا عن مختبرات الاقسام العلمية ومجمعات الاقسام الداخلية تعقيمها وتطهيرها باستخدام محاليل آمنة وغير مدعاة للقلق بهدف السلامة والوقاية .
وأضاف الدكتور نظمي عبد الحميد ان الجامعة نظمت حملات تثقيفية وندوات علمية ضد فيروس كورونا المستجد من اجل الحفاظ على سلامة العاملين فيها من طلاب واساتذة وموظفين طبقا للتوجيهات الوزارية.
نفى الدكتور أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس، استقبال أي حالة اشتباه أو حمل لـ فيروس كورونا داخل مستشفيات الجامعة منوها الى أن هناك اتفاقا بين الجامعة وبين وزارة الصحة في حالة انتشار الأوبئة يقضي بعدم استقبال الحالات وإنما يتم تحويلها للحميات.
وأوضح صالح خلال تصريحات لـ صدى البلد ان مستشفيات الجامعة تقوم بحملات توعية داخل الكليات ضد فيروس كورونا للحماية والوقاية منه.