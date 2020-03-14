جامعة عين شمس في اسبوع.. تعلن الحرب على كورونا بإجراءات استثنائية.. الهندسة: استوديو التصميم الدولي الأول من نوعه... وعميد كلية: لا داعي لتأجيل الدراسة

تستعد جامعة عين شمس لمواجهة التطورات المحتملة لأزمة فيروس كورونا، حيث كلف الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة قطاعات الجامعة المختلفة بوضع خطة لإدارة الموقف من مختلف جوانبه الطبية والتعليمية والبيئية.

تستعد جامعة عين شمس لمواجهة التطورات المحتملة لأزمة فيروس كورونا، حيث كلف الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة قطاعات الجامعة المختلفة بوضع خطة لإدارة الموقف من مختلف جوانبه الطبية والتعليمية والبيئية.

تضمنت الخطة الطبية والبيئة زيادة حملات التوعية داخل الجامعة من خلال زيادة عدد الفرق الطبية المختصة بحملات التوعية إلى 6 فرق لنشر الوعي الصحي بين الطلاب وأعضـاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بالتنسيق بين كل من فريق مكافحة العدوى بالمستشفيات وفريق الادارة العامة للشئون الطبية وفريق مكافحة العدوى بمستشفى عين شمس التخصصي وأخصائي الرعاية المركزة والصدر المرسلين من أقسام كلية الطب للمشاركة في التوعية مع وضع جدول زمني لتنفيذ عدد من ندوات وورش العمل للتوعية بجميع كليات ومعاهد الجامعة.





وتضمنت الخطة التعاقد الفوري مع شركات مختصة بالتعقيم تعمل على تطبيق أحدث أساليب التعقيم لتطهير كافة المنشـآت الجامعية من فصول دراسية ومدرجات وقاعات امتحانات ومكاتب اداريه وأماكن الخدمية بغرض تحقيق أقصــى درجات الأمان للطلاب وأعضـاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.





واشتملت الخطة على المراجعة الدورية لتجهيزات العيادات والمراكز الطبية من خلال توفير المستلزمات الطبية المطلوبة مع إجراء متابعة مستمرة لجميع المستهلكات وتعويضها.





وعقد الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة اجتماعا مع وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكليات المختلفة ومديري المراكز الطبية بالكليات المختلفة للتعريف بالية المحددة لتعريف الحالات المشتبه بإصابتها طبقا للبروتوكول الصـادر من منظمة الصحة العالمية.





وتم التأكد على آلية نقل وتحويل الحالات المشتبه بهـا بسـيارة اسعاف مخصصة لنقل حالات الاشتباه فقط واتخاذ كافة الإجراءات الطبية الاحترازية لتطهير السـيارة بعد نقل الحالات، ومن ثم متابعة الحالات المشتبه بهـا بإجراء كافة التحاليل اللازمة بمعامل وزارة الصحة على أن يتم نقل الحالة بعد ذلك للعزل بالمستشفيات المخصصة من قبل وزارة الصحة بعد إبلاغ المجلس الأعلى للجامعات.





وتضمنت الخطة استعدادات الجامعة في حالة الاضطرار إلى تعليق الدراسة ببعض او جميع الكليات بسبب أى تطور للمخاطر الطبية الحالية وتم تشكيل لجنة ادارة الازمة بتكليف من الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة اجتمعت امس وخلصت إلى ضرورة " التحول من التعلم التقليدي الى التعلم عن بُعد فيما تبقى من العام الدراسي " من خلال إجراءات استباقية تحتوي على خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب بعضهم البعض بالإضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني والفصول الافتراضية.



