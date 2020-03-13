العربية للتصنيع تتكفل بإصلاح سيارة منقذ العالقين فى مياه الأمطار بـ التجمع

بعد ساعات طويلة أمضاها شريف خيري وفريقه من ملاك سيارات الجيب "4X4" تحت الأمطار لإنقاذ السيارات العالقة في مياه الأمطار في مناطق التجمع، بعد إعلان نشره شريف هو وفريقه ونشر معه رقم الهاتف المحمول الخاص به لتلقى استغاثات العالقين توجهوا بعدها من أجل إنقاذ العالقين في تجمعات مياه الأمطار.





6 ساعات من العمل المتواصل أجبرت شريف وفريقه على التوقف في إحدى محطات تموين السيارات من أجل إراحة السيارات من جهة وتناول مشروب دافئ من جهة أخرى إلا أنه تلقى استغاثة من مالك سيارة ماركة "لاند كروزر" غارقة في شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس.





توجه شريف وعدد من أعضاء فريقه لموقع السيارة الغارقة ووجد السيارة غارقة وحينما نزل للماء بسيارته ليدفعها للخروج من الماء تعرضت سيارة شريف لكسر في الماتور.





وقدر شريف تكلفة إصلاح سيارته بـ90 ألف جنيه تقريبًا، مبديًا رفضه لما اقترحه البعض من جمع ثمن إصلاح موتور السيارة، قائلًا في تصريح لـ"الوطن": "مش هقبل العوض ومش هقبل إن الثواب اللي أنا عملته يضيع".





وحكى شريف عن أصعب موقف تعرض له اليوم، مشيرًا إلى أنه تلقى استغاثة من شخص غرقت سيارته في التجمع ومع زوجته وأطفاله وفوجئ بالأسرة تجلس فوق السيارة بعدما غرقت السيارة بالكامل وأنهم كانوا سيغرقون لولا دفعه لسيارتهم وإنقاذها.









وقال شريف خيري عضو الفريق عقب تعطل سيارته والذى لاقى سيلا من الدعوات لمساعدته فى تصليحها للعودة مرة أخرى لانقاذ العالقين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "اولا انا مش عارف اقول غير اني منبهر انبهار غير عادي وسعيد سعادة غير طبيعية من ردود الأفعال من امبارح النهاردة... صحيح مش محتاج اتكلم وقول واوري صور رسائل الناس من كل دول العالم أو التليفونات اللي ماوقفش من امبارح لغاية دلوقتي بتشكر وبتدعي دعوات لا حصر لها الحمد لله.. شيء بيدعوني للفخر لان حد معرفوش يكلمني يدعيلي.. اللي اتعمل ده مكنش بداعي شهرة ولا هدف غير طبيعي او سوي غير الخير والثواب لله... والدليل اللي حصل ده... كل الناس اللي عرضت فلوس أو مساهمات حابب اشكرهم... كل اللي كلمني عرض عليا عربيته تكون تحت استخدامي اشكره... كل اللي عرض قروض أو سلف أو غيره وغيره أو غيره مش عارف اسرد واقول ايه ولا ايه... اللي حابب اني ااكد عليه اننا شعب محترم، نضيف، كريم، وقت الجد والشدة كلنا سوا، وهانفضل كدة طول العمر باذن الله تعالى وده لكل المشككين بس عشان نبقى فاهمين".





وأضاف قائلا: "بفضل ربنا ثم فضل كل واحد دعا إلى مساعدتي ومع اصراري على عدم قبول أي تعويض أو مساعدة حابب اقول وأوضح بالآتي: السادة شركة Jeep - Abou Ghaly Motors عرضوا تصليح العربية وخدمات أخرى.. السادة شركة Jeep Ezz Elarab عرضوا برضه تصليح العربية وخدمات اخرى... كرايسلر مصر برضه صراحة عرضوا ذلك... السيد اللواء راضي رئيس حماية المستهلك كلمني بنفسه وأبدى اهتمام غير عادي مش شخص فريد من نوعه صراحة.. ثم جاء قرار السيد الفريق عبدالمنعم التراس - رئيس مجلس إدارة إدارة الهيئة العربية للتصنيع وحيث إن شركة AAV إحدى شركاتهم قررت التكفل بتصليح عربيتي بالكاااااامل دون أي تحمل (البيت اللي صنعها اكتر واحد يعرفها🤣) وطبعا انتوا عارفين يعني ايه أتصدق عليه.. حابب اشكر الكل تاني وااكد على أن جروبنا امبارح لم يصب بأي خسائر تانية تذكر والحمد لله عشان سمعت شوية أقاويل واشاعات عن عربيات عندنا باظت وده ماحصلش ولله الحمد... شكرا يا مصريين بجد والله... راجعين تاني اقوى من الاول باذن الله تعالى".