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حوادث

الداخلية: إغلاق الطريق الدائري الرئيسي بالاتجاهين بمنطقة أبراج سما

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:45 م
اغلاق طرق
اغلاق طرق
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أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إغلاق الطريق الدائري الرئيسي بالاتجاهين بمنطقة أبراج سما بسبب تجمعات المياه.

حيث رصدت الإدارة على الطريق الدائري بعد أبراج سما اتجاه منطقة معمار المرشدي بطول ٥٠٠ متر تجمعات مياه الأمطار.

ويتم سحب المياه بواسطة سيارات الشفط، حيث تم تحويل الطريق الرئيسي إلى الطريق الداعم.

وأهابت الإدارة، بإشراف اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات، الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وكانت وزارة الداخلية وجهت الى المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

ورفعت إدارات  المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وناشد اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.

وأكدت المصادر أن اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يتابع الحالة المرورية على الطرق والمحاور بشكل لحظي لإعطاء أوامر بالتدخل في حالات الطوارئ، مطالبًا قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بشكل يحترم الطريق ويحافظ على الحياة وحياة الآخرين.
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