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فن

بمكياج ناعم.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:25 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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محمد بدران

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها صور جديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت ياسمين خلال الصور: وهي تستعرض جمالها وانوثتها باطلالة جذابة، ترتدى فستان اسود انيق وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريفة مميزة، نالت إعجاب متابعيها.

من ناحية أخرى تواصل ياسمين عبدالعزيز، تصوير مسلسلها الجديد "ونحب تاني ليه"، بطولة شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وعدد من النجوم، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

يذكر أن الفنان وائل عبد العزيز، هاجم شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضى، بسبب وجود علاقة عاطفية بينهما، حيث رصد مجموعة من الوقائع التي حدثت لياسمين عبد العزيز، مؤكًدا أنه وقف بجوارها فى كثير من المواقف، ولكن هذا "البوست" لاقى هجومًا كبيرًا من متابعى وائل عبر "فيس بوك"، الأمر الذى أجبر وائل على حذفه.


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