رئيس الوزراء: استقبال 5022 شكوى من الأحوال الجوية والأمطار خلال يومين

تلقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا بموقف الشكاوى الواردة أثناء فترة سوء الأحوال الجوية والأمطار يومى 12 و 13 مارس 2020.





وأشار الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إلى أن المنظومة تلقت 5022 شكوى خلال يومى 12 و13 مارس 2020 حتى الساعة 2 ظهرا، حيث تلقت 2211 شكوى خلال اليوم الأول و2811 شكوى باليوم الثانى، وتم التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.





ولفت إلى أن أغلب الشكاوى كانت من انقطاع التيار الكهربى بواقع 2223 شكوى، يليها انقطاع أو ضعف مياه الشرب 1317 شكوى، ثم طلبات المواطنين لنزح مياه أمطار 796 شكوى، وشكاوى من طفح صرف صحى 396، كما وصل عدد بلاغات المواطنين حول وجود انفجارات في محولات او كابلات وأعمدة خطرة 231 شكوى، وكذا ظهرت بلاغات من مواطنين لنجدة أشخاص مشردين وبلا مأوى بعدد 34 شكوى.





وتضمن التقرير الإشارة إلى أن المواطنين من جميع المحافظات سجلوا شكاوى على المنظومة (ماعدا محافظتى شمال وجنوب سيناء)، وكانت محافظة القاهرة أعلى عدد من الشكاوى والاستغاثات خلال هذه الفترة بعدد 2138 شكوى، يليهم مواطنو محافظة الجيزة بعدد 1496، ثم 301 شكوى من الشرقية، و 295 من القليوبية، و178 من الدقهلية، و162 من المنوفية.





وسلط التقرير الضوء على أن اعلى محافظات الصعيد التي وردت منها شكاوى كانت محافظة بنى سويف بعدد 37 شكوى، ثم المنيا 32 شكوى، ثم الفيوم 21. وتصدرت 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة أعلى المناطق التي وردت منها شكاوى على مستوى الجمهورية بعدد 911 شكوى، ثم القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة 599 شكوى، ثم مدينة الشروق 186 شكوى، يليها حى مصر الجديدة 150، ثم مدينة نصر 138، وكان مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية هو اعلى المراكز 111 شكوى.





وأشار التقرير إلى أن الوزارات المعنية والمحافظات قامت بجهود كبيرة للتعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين، وتستمر المتابعة مع هذه الجهات لاستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب جميع تلك الشكاوى، سواء بنزح تراكمات المياه الناتجة عن غزارة الأمطار، أو التعامل مع أماكن الخطورة المختلفة والمتابعة لحين عودة واستقرار الكهرباء والمياه، ومن اكثر الجهات تعاملًا مع هذه الشكاوى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ثم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظات القاهرة والجيزة والشرقية والدقهلية والمنوفية والقليوبية.