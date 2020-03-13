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أحمد موسى يعود لبرنامجه غدًا السبت عقب تماثله للشفاء.. شاهد

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:15 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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عادل نصار

يعود الإعلامي أحمد موسى، لتقديم برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، بداية من السبت المقبل بعد توقفه برنامجه بسبب وعكة صحية.


ويناقش أحمد موسى، خلال حلقة السبت عدة مواضيع تهم الرأي العام المصري، وفي مقدمتها كيف تعاملت الحكومة والمواطنين مع أزمة موجة الطقس السيئ.


وتعرض الإعلامي أحمد موسى لوعكة صحية، تسببت في توقفه عن الظهور عبر شاشة صدى البلد، وأعلن نجاح الجراحة التي أجراها في مستشفى وادي النيل.


وكتب موسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "حمدا وشكرا لله على هذا الصرح الطبي  الذي يديره الدكتور حازم عبد المحسن بكل كفاءة مع مجموعة عمل من الكفاءات العلمية والطبية والمهنية والتي تستحق التقدير والثناء وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور حسام الفل، صاحب الأيدي الذهبية ومعه أساتذة التخدير وكل الطاقم الطبي المعاون وطاقم التمريض والذين يقوموا برعاية وخدمة تضاهي المستشفيات العالمية.


وتابع: شكرا لهم ولكل من وقف بجواري في هذا الوقت الصعب . الحمد لله تجاوزنا الألم بفضل كرم المولي سبحانه وتعالى ودعوات المحبين والمخلصين . سنعود لجمهورنا العظيم بعد فترة النقاهة بإذن الله.


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