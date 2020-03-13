8 قرارات حاسمة اتخذتها التعليم اليوم.. تعرف عليها الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم عددا من القرارات الهامة التي لفتت انتباه المهتمين بالشأن التعليمي طوال اليوم، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل هذه القرارات الصادرة اليوم الجمعة.





استمرار عقد امتحانات الدبلومة الأمريكية في موعدها غدًا





حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار عقد امتحانات الدبلومة الأمريكية في موعدها غدًا.





تفويض المحافظين في اتخاذ قرار تعليق الدراسة غدا





وقال وزير التربية والتعليم، إنه بالنسبة لوضع الدراسة في مدارس جمهورية مصر العربية، فقد تقرر تفويض السادة المحافظين بالمحافظات التي تعمل بها الدراسة يوم السبت، لاتخاذ القرار المناسب لتعليق الدراسة غدًا كل في محافظته وفق ظروف الطقس في كل محافظة.





تأجيل امتحانات المصريين في الخارج في بعض الدول بسبب كورونا





وعلى صعيد آخر .. قرر الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحانات المصريين المغتربين الذين يدرسون المناهج المصرية بنظام أبنائنا في الخارج، وذلك بالنسبة للطلاب المقيمين في الدول التي قامت مؤخرًا بتعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا.





وقال وزير التربية والتعليم: إن هذا القرار يأتي احترامًا منا لقرار كل دولة، وذلك لحين قيام كل دولة بإنهاء تعليق الدراسة بها.





كما أكد وزير التربية والتعليم على سريان امتحانات أبنائنا في الخارج في باقي الدول التي لم تعلق الدراسة، في موعدها كما هو محدد من قبل





تأجيل عقد اختبارات ترقي المعلمين بسبب الطقس السئ





ومن ناحية أخرى .. قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، إنه في ظل موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، وحرصا على مصلحة السادة المعلمين تقرر تأجيل اختبارات الترقي للسادة المعلمين والتي كان من المقرر انطلاقها غدا السبت، وذلك طبقا للتالي:

يتم تأجيل اختبارات الترقي للمعلمين الذين كان من المقرر اختبارهم يوم السبت ١٤ مارس٢٠٢٠ ، بحيث يتم اختبارهم السبت ١٨ إبريل ٢٠٢٠ ، كما يتم تأجيل اختبارات الترقي للمعلمين الذين كان من المقرر اختبارهم يوم الأحد ١٥ مارس بحيث يتم اختبارهم يوم الأحد ١٩ إبريل ٢٠٢٠، كما تقرر تأجيل اختبارات الترقي للمعلمين الذين كان من المقرر اختبارهم يوم الإثنين الموافق ١٦ مارس بحيث يتم اختبارهم يوم الثلاثاء ٢١ أبريل ٢٠٢٠.





وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أنه سوف يتم مراعاة أعياد الأخوة المسيحيين أثناء تحديد مواعيد عقد اختبارات ترقي المعلمين سيتم إخطارهم بموعد في غير مواقيت أعيادهم.





تطهير قاعات اختبارات ترقي المعلمين منعا لإنتشار الأمراض





وأكد نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن هناك تعليمات رسمية صدرت لجميع فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين الموجودة بجميع المحافظات، تشدد على استخدام المطهرات والمعقمات في قاعات اختبارات ترقي المعلمين، وذلك حرصا على صحة المعلمين منعا لانتشار الأمراض والأوبئة المعدية، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة بأكملها للوقاية من فيروس كورونا.





مد فترة استيفاء ملفات ترقي المعلمين حتى 17 مارس





و وافق الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، على مد فترة فتح باب استيفاء ملفات وتسجيل بيانات المعلمين الذين لم يستكملوا استيفاء ملفاتهم أو التسجيل للترقي حتي يوم الثلاثاء الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٠ نظرا للظروف الجوية.









السماح بتأدية اختبارات ترقي المعلمين في أقرب فرع لأكاديمية المعلمين





كما وافق نائب وزير التربية والتعليم، على أن يؤدي المعلمين المنتدبين، وكذلك المعلمين الموجودين في أماكن بعيدة عن عملهم اختبارات الترقي في أي فرع قريب للأكاديمية المهنية للمعلمين، بشرط قيام الفرع بإبلاغ الأكاديمية المهنية للمعلمين وذلك حتى يتم الربط لحوكمة ورقمنة آليات الترقي.





تعليق الدراسة غدا في مدارس محافظة القاهرة

ومن جانبه .. حسم محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، موقفه من تعطيل الدراسة بمدارس القاهرة غدا السبت.





حيث قال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: لقد قررنا رسميًا تعطيل الدراسة غدا السبت في مدارس محافظة القاهرة التي تعمل يوم السبت.