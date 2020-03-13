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أخبار البلد

نائب وزير الطيران يتفقد حركة العمل بمطار القاهرة بعد موجة الأمطار.. صور

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:17 م
الطيار منتصر مناع
الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني
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نورهان خفاجي
قام الطيار منتصر مناع  نائب وزير الطيران المدني بجولة تفقدية لمطار القاهرة الدولى، وذلك وفقًا لتوجهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني لمتابعة سير العمل وانتظامية حركة التشغيل بالمطار خاصة فى ظل الأحوال الجوية السيئة التى تشهدها البلاد، رافقه فى الجولة المحاسب مجدى إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة.

شملت الجولة تفقد مدرج الطائرات الرئيسى وممرات الإقلاع والهبوط بأرض المهبط  للإطمئنان على سلامة الممرات وعدم تعرضها لأى تأثرعقب سقوط الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها البلاد.

وتفقد مناع الأجهزة الملاحية بالمطار لمتابعة الموقف أولًا بأول والتأكد من كفاءتها فى ظل هذه الظروف الجوية الصعبة، وكذا الوقوف على الإستعدادات والإجراءات التى تم اتخاذها تجنبًا لحدوث أى طارئ أو عرقلة قد تؤثر على انسيابية الحركة الجوية بالمطار.

كما زار الطيار منتصر مناع مخازن شركة مصر للطيران للصيانة والأجهزة الفنية حيث أطلع على معدات وأجهزة صيانة الطائرات للإطمئنان على جاهزيتها للقيام بخدمات الصيانة التى تقدمها لطائرات مصر للطيران و العديد من شركات الطيران المصرية والأجنبية التى تهبط بمطار القاهرة الدولى .
نائب وزير الطيران يتفقد حركة العمل بمطار القاهرة بعد موجة الأمطار.. صور
نائب وزير الطيران يتفقد حركة العمل بمطار القاهرة بعد موجة الأمطار.. صور
نائب وزير الطيران يتفقد حركة العمل بمطار القاهرة بعد موجة الأمطار.. صور
نائب وزير الطيران يتفقد حركة العمل بمطار القاهرة بعد موجة الأمطار.. صور
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