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سيارات

بسب كورونا.. إلغاء سباق الجائزة الكبرى الأسترالي F1 لعام 2020

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:21 م
صدى البلد
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كريم عاطف

قرر القائمون على سباق الجائزة الكبرى الأسترالي F1 لعام 2020 الذي كان من المقرر إقامته في Albert Park في ملبورن ياستراليا بتاجيله  او الغائه كضحية لوباء فيروس كورونا العالمي،  حيث تم إلغاء جميع أنشطة الفورمولا 1 في سباق الجائزة الكبرى الأسترالي وكان قد سبق  إلغاء أحداث هامة مثل معرض جنيف للسيارات وتأجيل أحداث أخرى مثل معرض نيويورك للسيارات، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.


و تم اتخاذ هذا القرار بعد أن ثبتت إصابة أحد أعضاء فريق ماكلارين ريسينغ بفيروس كوفيد-19 مساء الخميس، وذلك وفقًا لصحيفة Sunday Morning Herald الاسترالية، وبعد ذلك تم اختبار سبعة أشخاص آخرين ولكن النتائج جاءت سلبية، في حين أن هناك شخصا تاسعا غير مرتبط بأي من الفرق أو FIA أو الموردين، ولا تزال نتائج اختباره معلقة.


عقب التأكيد على أن أحد أعضاء فريق ماكلارين كان مصابًا بــ كوفيد-19 وقرار الفريق بالانسحاب من سباق الجائزة الكبرى الأسترالي، عقد الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا 1 اجتماعًا مع مدراء الفرق التسعة الآخرين مساء الخميس، وانتهت تلك المناقشات مع رأي أغلبية الفرق بأن السباق يجب ألا يستمر، وبالتالي، اتخذ الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا 1، بدعم كامل من مؤسسة الجائزة الكبرى الأسترالي AGPC، قرارًا بإلغاء جميع أنشطة الفورمولا 1 في سباق الجائزة الكبرى الأسترالي".

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