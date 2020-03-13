بينهم 14 مصريا.. السعودية تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات السعودية تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





وبحسب وزارة الصحة السعودية فإن الحالة الأولى لمواطنة قادمة من فرنسا، وقد تم عزلها في منشأة صحية في مدينة الرياض، أما الحالة الثانية لمواطن قادم من إيطاليا، وهو في العزل بمنشأة صحية في القطيف.





وأوضحت الوزارة أن من بين المصابين ٧ حالات لمواطنين في الحجر الصحي في المنطقة الشرقية، كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقًا، إضافة إلى ١٤ حالة من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم واحد من الجنسية البنجالية.





وأشارت إلى أنهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، وكانوا من مخالطي حالة أعلن عنها سابقًا.



