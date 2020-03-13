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أخبار العالم

إغلاق الحدود وتعليق أداء صلاة الجماعة.. إجراءات استثنائية في تونس لمواجهة كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:48 م
اجراءات استثنائية
اجراءات استثنائية في تونس لمواجهة كورونا
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رحيم يسري
أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ أن بلاده ما زالت في بداية المرحلة الثانية من تفشّي فيروس كورونا، متعهّدا بالالتزام بالشفافيّة المطلقة تجاه الرأي العام بشأن كل ما يتعلق بهذه الجائحة.

وأوضح الفخفاخ في كلمة متلفزة أن عدد الإصابات بالفيروس بلغت 16 حالة مؤكّدة خضعوا جميعهم للتحاليل اللازمة.

وأكد رئيس الحكومة التونسية، اتخاذ عدة إجراءات احترازية لمواجهة تفشي كورونا، منها "إغلاق الحدود البحرية بصفة كلية، غلق الحدود الجوية بصفة كلية مع إيطاليا، الإبقاء على رحلة واحدة جويّة يوميا إلى فرنسا".

كما قرر رئيس الحكومة الإبقاء على رحلة واحدة أسبوعيا الى مصر واسبانيا وبريطانيا وألمانيا، وإلزام كل الوافدين التونسيين والأجانب بتطبيق الحجر الصحي حال قدومهم إلى تونس.

وقرر المسؤول التونسي إلغاء جميع الفعاليات الثقافية والمؤتمرات العلمية والتجمعات والمعارض وإغلاق المقاهي والمطاعم والملاهي الليلية.

كما قررت الحكومة تعليق أداء صلاة الجماعة بما في ذلك صلاة الجمعة، وإقامة البطولات الرياضية بدون جمهور، معلنة وقف الدراسة حتى الثامن والعشرين من مارس الجاري.

وأكد الفخاخ أن تلك القرارات تدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم وحتى الرابع من ابريل القادم، مع امكانية مراجعة الإجراءات بالتمديد أو التعليق.
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