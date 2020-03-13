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رياضة

عضو لجنة الحكام السابق: حكام أوروبا مستاؤون من الـ VAR

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:53 م
الـ VAR
الـ VAR
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يسري غازي
كشف وليد شعبان عضو لجنة الحكام السابق عن عدم رضاء حكام اوروبا عن استخدام تقنية الفيديو المعروفة بالـ var خلال إدارة المباريات فى مختلف المسابقات العالمية والمحلية.


وقال وليد شعبان، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "معظم حكام الدوريات الأوروبية المتقدمة كرويًا مثل إسبانيا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا ، يندبون حظوظهم، ويلعنون اليوم الذى أدخل فيه FIFA تقنية V.A.R حيث إن هناك سيفا مُسلطا على رقابهم فى حال أخطائهم، وهم لا يرغبون فى ذلك".


وتابع "الحكام يشعرون معه بالاستياء، لا سيما أنهم يريدون إدارة المباريات بقدراتهم وإمكاناتهم الفنية والبدنية، وألا يكون هناك من يُصحح أخطاءهم، لدرجة أنه فى بعض الأحيان يصممون على آرائهم وتقديراتهم، رغم تدخل V.A.R ".


وأضاف "هكذا يشعر البعض من الحكام بالخزى والأسف؛ لأن هناك من يُصوب أخطاءهم، ويتندرون على جملة "سيب بلاتر" رئيس الاتحاد الدولى السابق، بأن (أخطاء الحكام جزء من اللعبة)".

ولفت إلى أنه فى الوقت الذى نرى قلة أخرى من الحكام تسعد وتنتشى بدخول V.A.R الملاعب المختلفة لأنه بات لديهم طوق نجاة .


واختتم منشوره على "فيسبوك": "وفى الآخر، أود أن أنقل لكم جملة كولينا الشهيرة بأن V.A.R ألغى موهبة الحكم وقدراته الفنية فى احتساب الأخطاء، وأصبحت موهبة الحكم لا قيمة لها".
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