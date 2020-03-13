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أخبار البلد

وزيرة التضامن لـ صدى البلد: الحكومة تعاملت بشفافية فى أزمة الطقس السيئ

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:15 م
نفين القباج وزيرة
نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
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محمد عبد المنعم

أكدت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعى ، أن تأمين المواطن وحمايته هدف الحكومة ، لأن هذا ما يليق بمصر والمواطن المصرى ، مشددة على أن الحكومة تعاملت بشفافية كاملة مع أزمة الطقس السيئ الذى يضرب البلاد هذه الأيام ، من حيث الإعلان عن الخسائر والتعامل مع الأزمة.


وأضافت "القباج" فى تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» أنها تعول كثيرا على المجتمع المدنى خلال الفترة المقبلة ، حيث سيكون هناك تعاون كبير بين الوزارة والمجتمع المدنى.

 

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الوزارة قررت صرف مبلغ الف جنيه لكل مصاب و٥ الاف جنيه لاسرة كل متوفي كاعانة عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظات لحين صرف التعويضات  التي ينص عليها القانون، مشددة على سرعة الصرف وتذليل العقبات امام الاسر المضارة.
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