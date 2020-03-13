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رياضة

بشرى سارة.. اتحاد الكرة يعلن غدا مواعيد مباريات الدوري الجديدة

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:04 م
الزمالك والاهلي
الزمالك والاهلي
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يسري غازي
تعلن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتى خلال الأيام القليلة المقبلة عن المواعيد الجديدة للمباريات التى تم تأجيلها بسبب الطقس السيئ وهطول الأمطار بعد أنصار التنين.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى أعلنت عن تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري  الأهلي وإنبي والزمالك والمصرى إلى جانب مباريات الأيام الخميس والسبت والأحد  نظرا لمرور البلاد بإعصار التنين.

ومن المقرر قيام لجنة المسابقات بوضع أجندة المواعيد الخاصة بالمباريات المؤجلة بسبب هطول الأمطار بعدما أتيحت لها الفرصة عقب تأجيل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف مباريات الجولة الرابعة بتصفيات أمم إفريقيا 2021 والمقرر إقامتها فى الكاميرون.

ياتى ذلك رغم أن اتحاد الكرة يناقش خلال الأيام القليلة القادمة تعليق المسابقة المحلية من عدمه بسبب فيروس كورونا وقيام غالبية. الدوريات العالمية بتأجيل البطولات المحلية للسبب ذاته.

يذكر أن منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدري كان مقررا أن يخوض مباراتي توجو مرتين نهاية شهر مارس الجارى بتصفيات أمم إفريقيا فى الكاميرون.
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