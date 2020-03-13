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محافظات

إخلاء عقار بالسيدة زينب بعد انهيار السقف من الأمطار.. صور

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:32 م
إخلاء عقار بالسيدة
إخلاء عقار بالسيدة زينب بعد إنهيار السقف بسبب الأمطار ..صور
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عبد العزيز جمال
شهد حي السيدة زينب انهيار سقف عقار بسبب الأمطار والطقس السيئ.

تلقى حي السيدة زينب بلاغا من سكان العقار رقم ٢٤ حارة جلال ، وتوجه على الفور الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس الحي للعنوان المذكور وتبين انهيار سقف الدور الأخير و شروخ طولية وعرضية وهبوط بالأرضيات نتيجة سقوط الأمطار.

تم إخلاء العقار من السكان والمنقولات وذلك حفاظًا على الأرواح والممتلكات وتمت المعاينة من قبل الادارة الهندسية وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت شهدت منطقة الأزبكية، انهيار العقار رقم 10 بعطفة العزباوية المتفرع من عطفة القبيلة بشارع الجمهورية، بسبب الأمطار والطقس السيئ.


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وأكد أحد الأهالي أن المنزل مكون من 3 ادوار ، وعلى الفور توجه رئيس الحي وعدد من مسئولي الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة إلى مكان الانهيار لمتابعة الوضع ورفع الأنقاض.


يذكر أنه لليوم الثانى على التوالى يجوب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ الصباح الباكر احياء  العاصمة للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع.


ووجه محافظ القاهرة التحية لعمال النظافة والصرف الصحى والأحياء مؤكدا انهم تحملوا عبئًا كبيرا فى التعامل مع الأزمة مثمنًا دور كل الاجهزة التنفيذية التى تواصل عملها دون توقف وتتخذ كافة الاجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.


وأكد المحافظ أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون فى الشارع لرفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول مشيرًا إلى انتشار الشفاطات فى كافة أحياء العاصمة خاصة عند منازل ومطالع الكبارى والميادين الرئيسية.


وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد باماكن تجمع المياه وازالتها على الفور.


وأكد المحافظ أن هناك تنسيقا كاملا بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة فى التعامل مع الأزمة مؤكدًا أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه والتى يتم استقبالها على أرقام 23907147 - 23912136 والرقم الساخن 114 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة.









إخلاء عقار بالسيدة زينب بعد انهيار السقف من الأمطار.. صور
إخلاء عقار بالسيدة زينب بعد انهيار السقف من الأمطار.. صور
إخلاء عقار بالسيدة زينب بعد انهيار السقف من الأمطار.. صور
إخلاء عقار بالسيدة زينب بعد انهيار السقف من الأمطار.. صور
إخلاء عقار بالسيدة زينب بعد انهيار السقف من الأمطار.. صور
إخلاء عقار بالسيدة زينب بعد انهيار السقف من الأمطار.. صور
إخلاء عقار بالسيدة زينب بعد انهيار السقف من الأمطار.. صور
إخلاء عقار بالسيدة زينب بعد انهيار السقف من الأمطار.. صور
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