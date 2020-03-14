AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مجلس الوزراء: الموجة الحالية 3 أضعاف أمطار أكتوبر الماضي.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 01:43 ص
موجة طقس سيئ
موجة طقس سيئ
Advertisements
عادل نصار

قال هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إن حجم موجة الأمطار التي تعرض لها البلاد خلال اليومين الماضيين ٣ أضعاف أمطار أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن الدولة تعاملت مع الموجة بكل اهتمام وتركيز ومن خلال خطة.

وأضاف يونس، في حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، المذاع عبر شاشة «أم بي سي مصر»، مساء الجمعة، أن كل أجهزة الدولة المعنية لم تذهب بيوتها منذ يومين ونصف والوزراء والمحافظين متواجدين في الشارع ورئيس الوزراء كان متواجد في غرفة الأزمات خلال اليومين الماضيين، واستطعنا تجاوز هذه الموجة غير المسبوقة.

وأكمل المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه :«قطعنا الكهرباء والمياة لمواجهة أزمة هطول الأمطار شديدة الغزارة، الدولة ضخت استثمارات كبيرة في خدمة الصرف الصحي في كل قرى مصر، والمدن الجديدة».

وضربت البلاد موجة طقس سيئ على مدار اليومين الماضيين، تسببت في هطول أمطار شديدة الغزارة ورياح شديدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 أيام أمطار غزيرة.. معلومات جديدة عن نوة الفيضة الكبرى

أمطار وصقيع.. خروج مراكب الصيد الكبيرة للرحلات بدمياط

بعد موجة حرائق ضخمة.. أمطار رعدية تجتاح أستراليا ..شاهد

الأرصاد تحذر: أمطار شديدة الغزارة على القاهرة خلال 72 ساعة

الحكومة تعلن حالة الطوارئ إثر التقلبات الجوية

الحكومة تعلن حالة الطوارئ غدا إثر التقلبات الجوية.. تخفيض الضغوط على شبكة المياه.. وهطول أمطار تصل لـ السيول

ترشيحاتنا

عمرو سعد يتحدي كورونا مع سارة الطباخ في بيروت

نجم منتخب مصر يوجه رسالة لـ مدرب الأرسنال بعد إصابته بـ فيروس كورونا

اخبار الرياضة.. رد وكيل محمد صلاح على إصابته بـ كورونا.. حقيقة هروب أسد من سيرك نادي الشمس

شاهد.. بالصور رجل يعزل نفسه بدائرة كرتونية خوفًا من كورونا

عادة كارثية يفعلها المصريون تسبب سرعة انتشار فيروس كورونا

بعد أن خيرها بين حسن الرداد ومحمد فوزي... إيمي سمير غانم لـ أمير كرارة: عيب كده أوفر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بالصور رجل يعزل نفسه بدائرة كرتونية خوفًا من كورونا

بفستان شفاف.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

انقلاب سيارة ملاكي في المقطم بسبب سقوط الأمطار