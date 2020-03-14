مجلس الوزراء: الموجة الحالية 3 أضعاف أمطار أكتوبر الماضي.. فيديو

قال هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إن حجم موجة الأمطار التي تعرض لها البلاد خلال اليومين الماضيين ٣ أضعاف أمطار أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن الدولة تعاملت مع الموجة بكل اهتمام وتركيز ومن خلال خطة.

وأضاف يونس، في حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، المذاع عبر شاشة «أم بي سي مصر»، مساء الجمعة، أن كل أجهزة الدولة المعنية لم تذهب بيوتها منذ يومين ونصف والوزراء والمحافظين متواجدين في الشارع ورئيس الوزراء كان متواجد في غرفة الأزمات خلال اليومين الماضيين، واستطعنا تجاوز هذه الموجة غير المسبوقة.

وأكمل المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه :«قطعنا الكهرباء والمياة لمواجهة أزمة هطول الأمطار شديدة الغزارة، الدولة ضخت استثمارات كبيرة في خدمة الصرف الصحي في كل قرى مصر، والمدن الجديدة».

وضربت البلاد موجة طقس سيئ على مدار اليومين الماضيين، تسببت في هطول أمطار شديدة الغزارة ورياح شديدة.