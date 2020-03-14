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أخبار العالم

بريطانيا تبدأ أولى خطوات مكافحة فيروس كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 02:08 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، إن حكومة رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، تعتزم منع التجمعات العامة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. 

وكان جونسون، قال الخميس، إن الأسوأ فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة "لم يبدأ بعد".

وأوضح بوريس جونسون في مؤتمر صحفي، للإعلان عن "تأخير" خطة عمل الحكومة البريطانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، "الفترة الأكثر خطورة ليست الآن  ولكن بعد بضعة أسابيع اعتمادًا على سرعة انتشار الفيروس".

أضاف جونسون، "الفيروس أكثر خطورة من الأنفلونزا الموسمية، وسيصاب به المزيد من الناس"، وحذر رئيس وزراء بريطانيا من أن "المزيد من العائلات ستفقد أحباءها".

وتابع بوريس جونسون، "بموجب الخطة، إذا كانت المملكة المتحدة قادرة على تأخير "ذروة" الفيروس لبضعة أسابيع، فسيكون نظام الصحة العامة الوطني في وضع أفضل للتعامل معه"، على حد قوله، مشيرًا إلى أنه "إذا تأخرت الذروة حتى يصبح الطقس أكثر دفئًا، فسيقل عدد الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي ذات الصلة".
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