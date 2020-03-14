مجلس النواب الأمريكي يوافق على الخطة المالية لمكافحة فيروس كورونا

قرر مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، تمرير حزمة مساعدات طارئة لمكافحة فيروس كورونا.





وأعلنت رئيسة المجلس، نانسي بيلوسي، مساء أمس الجمعة، أن ذلك يأتي بموجب مشروع قانون خاص باستجابة الحكومة التى تستهدف التسريع من وتيرة إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.





وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.



