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رياضة

إصابة لاعبين جدد بالدوري الفرنسي بفيروس كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 08:47 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
قال نادي تروا، المنافس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، إن اثنين من لاعبيه أصيبا بفيروس كورونا.

وجاء إعلان النادي في ساعة متأخرة من أمس الجمعة، بعدما أوقفت رابطة الدوري الفرنسي جميع مباريات الدرجتين الأولى والثانية، خوفا من انتشار العدوى بالفيروس.

وأشار النادي إلى أن لاعبًا في الفريق الأول، وآخر في أكاديمية النادي، أصيبا بالفيروس.

وقال تروا عبر موقعه الرسمي "تم عزل اللاعبين في منزليهما. ويخضع النادي بالكامل للإشراف الطبي".

ولم يكشف النادي عن هوية اللاعبين المصابين بالفيروس، لكن وسائل إعلام فرنسية قالت إن المهاجم الكوري الجنوبي الدولي سوك هيون جون أصيب بالفيروس.

وأضافت تقارير إعلامية نقلًا عن المدرب لوران باتل، أن مشاركة سوك في مباراة فريقه التي كانت مقررة أمس الجمعة كانت محل شك، لأنه لم يكن يشعر بأنه في حالة جيدة.
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