وزير ألماني يتعهد باستخدام البازوكا للتصدي لفيروس كورونا

وعدت وزارة المالية الألمانية بأن شركات الدولة التي تعرضت لأزمة الفيروسات التاجية ستحصل على وصول غير محدود إلى القروض وضمانات الائتمان، كجزء من جهود الحكومة لمعالجة التداعيات الاقتصادية من COVID-19.





وأكدت الوزارة الألمانية يوم السبت، أن وكالة التنمية الحكومية KFW ستوفر سهولة الوصول إلى تلك الضمانات الائتمانية، مشيرة إلى أنه إذا لزم الأمر، يمكن زيادة حجم الإقراض المسموح به من الوكالة البالغ 460 مليار يورو (512 مليار دولار) بمقدار 93 مليار يورو (103 مليارات دولار).





وفي إشارة إلى الإجراءات، قال وزير المالية الألماني أولاف شولتز للصحفيين إن "هذه هي البازوكا التي تعهدت باستخدامها في مواجهة ازمة كورونا"، يقصد أنه أسرع حل لمواجهة تعطل الاقتصاد بسبب انتشار كورونا.





وأضاف: "نحن نضع كل أسلحتنا على الطاولة ونظهر أننا أقوى من المشكلة التي قد نواجهها من الناحية الاقتصادية"، متابعا أنه "لا يوجد حد أعلى لمبلغ القروض التي يمكن أن تصدرها وكالة التنمية الحكومية".





بدوره، وصف وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير الإجراءات بأنها "غير مسبوقة في تاريخ ألمانيا بعد الحرب" ، و"المساعدة والضمانات الأكثر شمولًا وفعالية التي حدثت في أي وقت مضى في مواجهة أي أزمة".





وتطرق إلى شروط قروض KFW، مشددا على أن الحكومة تتعهد بأنها غير محدودة، لأصغر الشركات، من سائقي سيارات الأجرة، وإلى الصناعات الإبداعية، وإلى الشركات الكبيرة مع عشرات الآلاف من العمال.





ورحب إريك شفايتزر، رئيس غرف التجارة والصناعة الألمانية، بالحزمة باعتبارها "إشارة مهمة تحتاجها الشركات الألمانية الآن".





وجاءت الإجراءات الألمانية بعد أن وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين يوم الجمعة وباء الفيروس التاجي بأنه "صدمة كبرى" لاقتصادات أعضاء الاتحاد الأوروبي.





وقالت: "الحزمة الاقتصادية المهمة التي تم الإعلان عنها اليوم تتعامل مع الوضع، نحن على استعداد للقيام بالمزيد مع تطور الوضع".





وشددت بقولها: "إننا سنفعل كل ما هو ضروري لدعم الأوروبيين والاقتصاد الأوروبي"، مشيرة إلى مجموعة من الخطوات للتخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لتفشي فيروس "كوفيد 19".



