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أصل الحكاية

ولادة في سيارة وهجوم على طاقم طبي في السعودية.. التفاصيل الكاملة لواقعة هزت مواقع التواصل في المملكة

السبت 14/مارس/2020 - 01:22 م
ولادة سيدة فى سيارة
ولادة سيدة فى سيارة بالدمام
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ميس رضا
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فى السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو لسيدة كانت على مشارف الولادة داخل سيارة، أمام مبنى مستشفى الولادة والأطفال بالدمام؛ فى مشهد أشبه بالدراما، ما أثار تفاعل رواد السوشيال ميديا لمعرفة تفاصيل الفيديو.

وحسب صحيفة "سبق" المحلية التى توصلت لتفاصيل مقطع الفيديو، أشارت إلى أن زوج السيدة غير سعودي وقام بمهاجمة الطاقم الطبي ولاذ بالفرار عند استدعاء الأمن، وتم استدعاء الجهات الأمنية لتسجيل الواقعة.

وتواصلت "سبق" مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، الذي أكد أن مقطع الفيديو المتداول حول ولادة سيدة في مركبة زوجها أمام باب الطوارئ في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام؛ حدث ظهر يوم الجمعة 13 مارس 2020م؛ حيث إن زوج السيدة -غير سعودي الجنسية- حضر إلى المستشفى في تمام الساعة الواحدة ظهرًا برفقة زوجته و3 سيدات أخريات.


وفى تفاصيل الواقعة، أوضح المجمع أن إحدى السيدات الثلاث دخلت إلى الطوارئ وأفادت بوجود حالة ولادة أمام الباب، وعند حضور الطبيبة المتواجدة فوجئت بأن السيدة قد ولدت داخل السيارة، وعند محاولة الفريق الطبي نقل السيدة إلى قسم الطوارئ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لما بعد الولادة، رفض زوجها ذلك، وقامت الطبيبة بواجبها الطبي على أكمل وجه رغم تعالي صراخ الشخص وتهجمه على الفريق الطبي -كما هو موضح في مقطع الفيديو- رغم وجود الأنظمة التي تمنع ذلك.


وأضاف: "عند استدعاء قسم الأمن في المستشفى لاذ الزوج بالفرار، فيما تم تسجيل محضر في قسم الشرطة بالواقعة، وبانتظار استكمال الإجراءات الأمنية في هذا الخصوص".


وأكدت إدارة المستشفى أن أهلية العلاج هي حق مكفول للجميع، إلا أن التجاوز على الممارسين الصحيين أو تأليب الرأي العام على المنشآت الحكومية أمر مرفوض؛ وهو ما استدعى تسجيل البلاغ في قسم الشرطة لتتخذ إجراءاتها النظامية حيال ذلك.
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